Emergono alcuni dettagli sull’accordo tra la All Elite Wrestling e CM Punk, e a fornirli sono stati lo stesso wrestler e l’owner della compagnia Tony Khan in un incontro con i media seguito al clamoroso debutto del Best In The World in AEW avvenuto stanotte a Rampage.

Dettagli che faranno felici i fan di tutto il mondo, che dopo avere atteso ben 2766 giorni e non averci creduto fino all’ultimo secondo, nonostante i tanti indizi seminati dalle parti in causa, hanno festeggiato il ritorno del CM Punk nel wrestling e in una compagnia giovane e ambiziosa come la AEW.

Punk non è tornato per un breve periodo, né lo ha fatto per prendersi un impegno part-time registrando solo qualche apparizione di tanto in tanto. Non è nella sua filosofia e nella sua mentalità, ma a chi avesse dei dubbi lui stesso ha fornito spiegazioni.

“I dettagli? Non vuoi sapere cosa c’è dentro la salsiccia. Divertitevi, sappiate solo che io sono qui. Non è una cosa a breve termine e sono qui per aiutare chiunque voglia aiuto.”

Parole confermate anche da Tony Khan.

“Questa cosa andrà avanti per un po’. Siamo eccitati. Non parliamo di part-time, non è una cosa a breve termine. È a tempo pieno e siamo molto emozionati.”

Il ritorno di CM Punk dopo un “esilio” durato più di 7 anni, com’era prevedibile, ha sconvolto il panorama del pro-wrestling e non sono mancate le superstar WWE che hanno reagito alla cosa sui social, pur comprensibilmente senza mai nominare direttamente la stella di Chicago.

Professional wrestling can be SO awesome. — MVP (@The305MVP) August 21, 2021

Pro Wrestling is wild. I love it. — Eventual Lee (@RealKeithLee) August 21, 2021