In un weekend cominciato con il clamoroso annuncio dell’arrivo di CM Punk in AEW, la WWE prova a rispondere a una rivale che non può più essere ignorata con tutto il talento di cui dispone, il suo Universe pronto a riempire i posti dell’Allegiant Stadium di Las Vegas e due vere e proprie leggende, Goldberg e John Cena, protagoniste di un doppio main event contro gli attuali campioni Bobby Lashley e Roman Reigns. Come sarà andata? Scopriamolo con il nostro SummerSlam report!

WWE SummerSlam report 21/08/2021

Nel Kick-Off Big E stende Baron Corbin con la Big Ending e si riprende la valigetta del Money In The Bank

Gli RK-BRO sconfiggono AJ Styles & Omos e conquistano i RAW Tag Team Championship: in un concitato finale Orton connette la RKO su Styles

Alexa Bliss supera Eva Marie, che nel finale viene presa in giro anche da Doudrop

Bobby Lashley afferma che la WWE non sarà mai sconfitta

Damian Priest è il nuovo US Champion dopo aver sconfitto Sheamus via Reckoning

The Usos sconfiggono i Mysterio e restano campioni di coppia di SmackDown: finale con doppio Superkick e Splash ai danni di Rey

Festa per Shinsuke Nakamura nuovo Intercontinental Champion: il nipponico festeggia ballando la sua theme song con Rick Boogs e Pat McAfee

Jerry Lawler torna sul ring e sconfigge un ex WWE in un Casket Match

Bianca Belair aspetta Sasha Banks che però non si presenta, ecco Carmella CHE PERO’ VIENE CACCIATA VIA DA BECKY LYNCH! THE MAN IS BACK! E VUOLE UN MATCH PER IL TITOLO! Bianca accetta!

In un match che dura si e no 20 secondi, connettendo immediatamente la Man Handle Slam, Becky Lynch vince e conquista lo SmackDown Women’s Championship

Facile vittoria per Drew McIntyre ai danni di Jinder Mahal via Claymore

Charlotte Flair supera in un Triple Threat Rhea Ripley e la campionessa Nikki A.S.H. e si riprende il RAW Women’s Championship dopo un mese

Edge supera Seth Rollins sottomettendolo con una Sleeper Hold dopo un match violento e intenso che non delude le attese

Bobby Lashley infortuna gravemente al ginocchio Goldberg, che perde per TKO: il WWE Champion conserva il titolo e infierisce anche nel post match su The Man e suo figlio Gage che prova a intervenire in suo aiuto

