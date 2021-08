Adam Cole potrebbe aver lottato il suo ultimo incontro in WWE questa domenica a NXT TakeOver 36, quando ha affrontato l’ex compagno di stable Kyle O’Reilly nell’Undisputed Finale (un Three Stages of Hell) finendo per cedere alla Heel Hook dell’avversario quando già si sentiva la vittoria in tasca.

Ultimo incontro in WWE? Forse, per molti più che probabile. Di certo l’ultimo a NXT, brand in cui Cole ha scritto la storia e che ha contribuito a lanciare grazie a un carisma innato abbinato a ottime doti al microfono e sul ring. Tutte qualità che i suoi estimatori conoscevano già dalla sua precedente esperienza in Ring Of Honor.

Adam Cole è un free agent

Tra questi anche la fidanzata Britt Baker e gli ex compagni nel Bullet Club Cody Rhodes, Nick & Matt Jackson e Kenny Omega, che apprezzano le sue qualità da tempo e che presto potrebbero salutarlo al suo arrivo – sempre più probabile – in AEW. Che potrebbe arrivare già in questa settimana.

Il contratto di Adam Cole con la WWE infatti, scaduto inizialmente alla fine di luglio e poi rinnovato fino a TakeOver 36 per chiudere la storyline con O’Reilly, sarebbe terminato domenica sera senza che le parti abbiano raggiunto un accordo per il rinnovo. Mancano fonti ufficiali, ma certo la sua mancata presenza a RAW è un fattore di cui tenere conto.

Si era infatti parlato nei giorni scorsi di un Cole stanco di NXT e promosso nel main roster in caso di permanenza in WWE. Le voci di possibili piani per lui in questo senso sono state spazzate via dai rumors, che sostenevano che il creative team non avesse nessuna idea in merito, mentre gli ex compagni dell’Elite non hanno mancato di stuzzicare la fantasia dei fan.

Futuro in AEW?

Prima gli Young Bucks hanno cambiato la biografia di Twitter riferendosi a un vecchio video del loro show su YouTube, “Being The Elite”, a cui Adam Cole prendeva parte per morire avvelenato. Quindi hanno postato una foto che li ritraeva nei panni dei Ghostbuster insieme a Kenny Omega.

Quest’ultimo ha poi postato su Instagram un fotogramma dello stesso video dei Bucks, che ritraeva Adam Cole “morto”, “ucciso” dagli ex compagni che volevano disfarsi di lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kenny Omega (@kennyomegamanx)

Messaggi decisamente inequivocabili e che aprono a uno scenario abbastanza a senso unico, considerando inoltre la decisione del wrestler di non rinunciare al proprio canale Twitch che si scontrerebbe, in caso di promozione al main roster, con il noto e contestato veto da parte della compagnia.

Insomma, le possibilità che Adam Cole si trasferisca in AEW sono più che concrete. E la mossa potrebbe diventare realtà prima di quanto crediamo.