Con l’arrivo di CM Punk l’AEW ha messo la quinta e intende continuare ad alzare l’asticella nei confronti della concorrenza in vista di All Out, prossimo PPV in programma a Chicago il 5 settembre. Con 4 soli show prima dell’appuntamento il tempo stringe in vista dell’appunutamento: cosa succederà stasera? Scopriamolo con la nostra Dynamite preview.

AEW Dynamite preview 25/08/2021

All’indomani del ritorno al wrestling di CM Punk, dopo un esilio durato ben 7 anni e mezzo – o 2766 giorni se preferite – il Second City Saint è pronto per registrare la sua prima apparizione nello show di punta della compagnia che è stata capace di convincerlo a tornare nel business.

Punk farà la sua prima apparizione a Dynamite stanotte e potrebbe portare avanti la costruzione di quello che sarà il suo primo match da gennaio 2014: a All Out 2021 il Best In The World se la vedrà con uno dei più grandi talenti All Elite, Darby Allin, che appena intercettate le voci su un suo possibile arrivo lo aveva sfidato in modo indiretto. Un incontro che si è materializzato dopo la storica “First Dance” di Rampage a Chicago.

Per una stella che arriva un’altra che potrebbe lasciare: dopo la sconfitta rimediata contro MJF, in un incontro che aveva a lungo inseguito, Chris Jericho pare stia riflettendo sul proprio futuro e ne parlerà con il pubblico All Elite proprio nello show di stasera. Un suo eventuale addio avrebbe ovvie ripercussioni anche sui suoi compagni dell’Inner Circle Sammy Guevara, Jake Hager, Santana & Ortiz.

6 match annunciati

Annunciati anche alcuni incontri: Malakai Black affronterà Brock Anderson, il figlio del leggendario Arn che lo stesso oscuro wrestler aveva steso con uno Spinning Kick nella sua prima apparizione in AEW. A questo si aggiungono due Trios match: nel primo la Factory (QT Marshall, Nick Comoroto & Aaron Solow) se la vedrà con il Gunn Club di Billy Gunn e dei suoi figli Austin e Colten, nel secondo avremo Jon Moxley, Eddie Kingston e Darby Allin contrapposti agli Wingmen (Cezar Bononi, JD Drake e Ryan Nemeth) in quello che dovrebbe essere uno squash annunciato.

Prosegue anche il Tag Team Tournament che determinerà i nuovi sfidanti per i campioni di coppia Young Bucks: il Jurassic Express ha sconfitto il Private Party e aspetta il team vincitore di stasera tra Lucha Brothers e Varsity Blonds. Per la divisione femminile interessante il match tra Red Velvet e Jamie Hayter, che si è recentemente schierata al fianco di Britt Baker, mentre tutto da seguire sarà anche l’incontro tra Orange Cassidy e “Big Money” Matt Hardy.