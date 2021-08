La concorrenza fa bene al business, e la WWE ha già dimostrato in passato di avere la capacità di rialzarsi dagli inevitabili momenti di crisi che possono colpire uno show che ha quasi trent’anni, veleggia verso le 1500 puntate e ha fatto la storia del wrestling. Parliamo naturalmente di Monday Night RAW.

Anche se non lo ammetteranno mai, a Stamford saranno sicuramente rimasti colpiti dalla crescita della concorrente AEW e dal ritorno in questa compagnia di CM Punk, evento di cui ha parlato mezzo mondo. Qualcosa deve essere scattato ai piani alti della WWE, che ha allestito un’imponente edizione di SummerSlam capace di infrangere numerosi record e avuto effetti positivi anche sulla successiva puntata di RAW.

WWE, Adam Cole da oggi è un free agent: e l’Elite lo aspetta

WWE, RAW da record nel SummerSlam Fallout

Oltre alle annunciate presenze di due leggende come Goldberg e John Cena SummerSlam 2021 ha registrato anche i ritorni a sorpresa di Becky Lynch e Brock Lesnar, eventi che hanno fatto impazzire gli oltre 50.000 spettatori presenti all’Allegiant Stadium di Las Vegas e generato grande attenzione anche nel pubblico a casa.

Ecco così che nella puntata numero 1474 di RAW, andata in scena lunedì 23 agosto, la WWE ha potuto registrare gli ascolti più alti del 2021 per lo show rosso dopo quelli della speciale “Legends Night” del 4 gennaio, superando nuovamente quota 2 milioni di spettatori.

Il presidente AEW Tony Khan lancia una frecciata alla WWE

Una media, come riportato da Brandon Thurston di Wrestlenomics, pari per la precisione a 2.067 milioni nelle tre ore, con un picco di 2.152 nella prima seguito da 2.094 e 1.956. Un deciso aumento rispetto alla media di 1.857 milioni della puntata precedente, con 826.000 spettatori appartenenti alla fascia demografica di riferimento 18-49 anni, anche in questo caso un record dopo lo show post-WrestleMania 37.

Il risultato potrebbe essere stato generato principalmente proprio dai ritorni di Becky Lynch e Brock Lesnar, assenti però nella puntata di RAW: la rossa irlandese ha infatti conquistato lo SmackDown Women’s Championship, mentre The Beast Incarnate sembra aver preso di mira il campione massimo dello show blu Roman Reigns.

AEW, ascolti record per Rampage

Sarà dunque interessante vedere quali saranno i risultati in termini di ratings nella prossima puntata di SmackDown, mentre come appassionati di wrestling a 360° non possiamo che goderci questo straordinario momento del business dopo un periodo decisamente piatto.