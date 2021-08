Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2021 di All Out: card, i match più interessanti, data, orario e dove vedere l’attesissimo evento AEW che registrerà il ritorno su un ring di wrestling di CM Punk a distanza di ben 2779 giorni dall’ultimo match lottato, la WWE Royal Rumble del 26 gennaio 2014.

Punk se la vedrà con Darby Allin, una delle più promettenti giovani stelle di tutta la AEW, in un match che potrebbe scalzare come main event addirittura la sfida per l’AEW World Championship in programma tra Kenny Omega e Christian Cage. Il motivo è presto detto: All Out andrà in scena alla NOW Arena di Chicago, Illinois, casa del Best In The World.

AEW, CM Punk “spoilera” l’arrivo di Daniel Bryan?

I due match menzionati sono comunque soltanto la punta di diamante di un PPV che promette di lasciare il segno: All Out 2021 si presenta con una card solida e interessante, con tutti i titoli della federazione in palio e uno spettacolo che certo non mancherà di sorprendere e appassionare il pubblico. Chris Jericho avrà l’ultima possibilità per sconfiggere MJF, mentre Paul Wight tornerà a lottare a poco più di un anno di distanza dall’Unsanctioned match perso contro Randy Orton il 20 luglio 2020.

AEW All Out: card dell’edizione 2021

Single match

CM Punk VS Darby Allin

CM Punk VS Darby Allin Single match/AEW World Championship

Kenny Omega (c) VS Christian Cage

Kenny Omega (c) VS Christian Cage Single match

Chris Jericho VS MJF (se Jericho perde dovrà ritirarsi)

Chris Jericho VS MJF (se Jericho perde dovrà ritirarsi) Steel Cage/AEW World Tag Team Championship

The Young Bucks (c) VS Jurassic Express/Lucha Brothers

The Young Bucks (c) VS Jurassic Express/Lucha Brothers Single match

Andrade El Idolo VS Pac

Andrade El Idolo VS Pac Single match

Paul Wight VS QT Marshall

Paul Wight VS QT Marshall Single match

Jon Moxley VS Satoshi Kojima

Jon Moxley VS Satoshi Kojima Single match/AEW Women’s World Championship

Dr. Britt Baker, D.M.D. VS Kris Statlander

Dr. Britt Baker, D.M.D. VS Kris Statlander 21 Womens Casino Battle Royale

Big Swole VS The Bunny VS Tay Conti VS Diamante VS Penelope Ford VS Julia Hart VS Red Velvet VS Nyla Rose VS Thunder Rosa VS TBD

(Aggiornata al 26 agosto 2021)

AEW, ascolti record per Rampage

AEW All Out 2021: data, orario e dove vederlo in streaming

All Out, giunto alla terza edizione, sarà il primo PPV AEW ad andare in scena in un luogo diverso dal Daily’s Place di Jacksonville, casa della compagnia, dallo scoppio della pandemia di COVID-19. Teatro dell’evento sarà Chicago, più precisamente la NOW Arena situata nella periferia di Hoffman Estates, mentre l’inizio dello show è previsto per domenica 5 settembre 2021, quando in America saranno le 21 di sera e in Italia le 02.00 di notte di lunedì 6 settembre.

In Italia l’evento sarà visibile su Sky (in diretta e in replica con commento in italiano di Salvatore Torrisi e Moreno Molla) che recentemente ha anche acquistato i diritti di trasmissione di Rampage, sulle app streaming collegate e sempre in streaming anche sulla piattaforma dedicata allo sport Fite TV.