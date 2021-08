La AEW non sembra volersi fermare, e dopo CM Punk potrebbe presto annunciare l’arrivo nella compagnia di altre stelle ex WWE di grandissimo spessore. Tra queste il nome più clamoroso sembra quello di Daniel Bryan, a cui lo stesso Second City Saint ha ammiccato nel corso dell’ultima puntata di Dynamite.

AEW, ascolti record per Rampage

AEW, CM Punk ammicca all’arrivo di Daniel Bryan?

Durante la sua prima apparizione nel main show AEW, mentre era impegnato a spiegare al pubblico i motivi per cui era tornato e perché ha sfidato Darby Allin a All Out 2021, Punk è stato interrotto dalla folla che gridava “Yes!” alzando le dita al cielo.

Un gesto strettamente legato a Daniel Bryan, che ha vissuto il suo momento di maggiore successo in WWE proprio ergendosi a leader dello “Yes! Movement” che vedeva la folla spingerlo nella sua lotta contro l’Authority, colpevole di non vedere in lui nient’altro che un “B+ Player” e non una stella da main event e titolo mondiale.

“Questo qui è il trucco di qualcun altro, e dovrete avere un po’ più di pazienza. Okay?”

Il presidente AEW Tony Khan lancia una frecciata alla WWE

Queste le parole di CM Punk che hanno ovviamente scatenato la fantasia dei fan di tutto il mondo. Con l’arrivo di Daniel Bryan (aka Bryan Danielson) la AEW si aggiudicherebbe i due wrestler probabilmente più over in circolazione, peraltro uniti da uno stile e una storia simile e con un passato comune che potrebbe riesplodere nella compagnia di Tony Khan.

Dopo aver lasciato la WWE a fine aprile, dopo la sconfitta in un Title VS Career match contro Roman Reigns, Bryan è al momento un free agent. Cassidy Haynes di BodySlam.net ha però affermato poche settimane fa che per alcune sue affidabili fonti il wrestler avrebbe firmato “al 100%” con la AEW.

La notte del suo potenziale debutto sarebbe stata individuata nel 22 settembre, quando Dynamite andrà in scena all’Arthur Ashe Stadium di New York. Sarà vero? Ancora nessuno può affermarlo con certezza, ma certo lo “spoiler” di CM Punk potrebbe voler dire qualcosa.