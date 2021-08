A SummerSlam la WWE ha cambiato direzione con i ritorni a sorpresa di Becky Lynch, che ha strappato il titolo femminile di SmackDown a Bianca Belair, e di un Brock Lesnar che sembra aver messo nel mirino l’Universal Champion Roman Reigns. Saranno proprio questi due nomi i principali motivi di richiamo nella nostra consueta SmackDown preview, che stavolta apre a una puntata super e attesissima!

Teatro della puntata numero 1148 di SmackDown sarà la Simmons Bank Arena di North Little Rock, Arkansas, e le conseguenze di SummerSlam saranno assolute protagoniste dello show blu che punta a un picco di ascolti dopo quello ottenuto da RAW.

WWE SmackDown preview 27/08/2021

In PPV Edge ha sconfitto Seth Rollins in quello che è stato il miglior match della serata, ma la rivalità difficilmente sarà archiviata dopo questo confronto. Nonostante gli avvertimenti della Rated-R Superstar, il Friday Night Messiah vuole la rivincita e cercherà presumibilmente di ottenerla a Extreme Rules, motivo per cui già stasera potrebbe esserci un nuovo confronto tra i due grandi rivali.

Ci aspettiamo parole importanti anche da Bianca Belair e Becky Lynch. La rossa irlandese, per cui si parla di un probabile turn heel, ha sorpreso la EST strappandole il titolo in un match durato solo 25 secondi. Probabile che stasera avremo un confronto tra le due e che potremo così scoprire che direzione ha preso la storyline, mentre resta il mistero sullo status attuale di Sasha Banks. The Boss ha saltato SummerSlam, ma potrebbe tornare in pista. Nuovo scontro tra Horsewomen in arrivo?

Scopriremo anche come è andato il weeekend a Las Vegas a Baron Corbin, sempre più in difficoltà economiche e sconfitto anche da Big E al quale aveva rubato la valigetta del Money in the Bank. Anche in questo caso la svolta per il suo personaggio potrebbe essere imminente. Cosa dobbiamo aspettarci dal fu Re?

Infine attesissimo confronto tra Brock Lesnar, che certo dirà la sua dopo essere apparso a sorpresa nel finale di SummerSlam, e l’attuale Universal Champion Roman Reigns che viene assistito nei suoi affari proprio dall’ex manager della Beast Incarnate. Fuochi d’artificio in vista!