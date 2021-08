La prima puntata ha visto Christian Cage soffiare l’Impact World Championship a Kenny Omega, la seconda l’attesissimo ritorno dopo ben 7 anni e mezzo di esilio di CM Punk nel mondo del wrestling. Cosa succederà stasera nel nuovo secondo show AEW? Jurassic Express e Lucha Brothers si sfidano per un posto come #1 Contenders a All Out ai titoli di coppia in possesso degli Young Bucks. Questo e altro nel nostro Rampage report!

AEW All Out: card, orario e dove vederlo in streaming e TV

AEW Rampage report 27/08/2021

Come al solito la puntata inizia alla grande: dopo aver eliminato il Private Party, Jungle Boy & Luchasaurus sfidano Rey Fenix & Penta El Zero Miedo del Death Triangle che ha avuto la meglio sui Varsity Blonds. Chi vince sfiderà a All Out per i titoli gli Young Bucks, presenti sullo stage. Spicca tra il pubblico anche l’NBA Champion Giannis Antetokounmpo

I Lucha Brothers si impongono al termine di un match super spettacolare connettendo con una serie di Superkick e con l’Assisted Piledriver su Luchasaurus. I messicani vengono poi attaccati dagli Young Bucks, allontanati dal ritorno del Jurassic Express

AEW, CM Punk “spoilera” l’arrivo di Daniel Bryan?

Miro pesta brutalmente Fuego Del Sol per richiamare l’attenzione di Eddie Kingston, che lo raggiunge sul ring e lo colpisce ripetutamente prima che i due vengano separati dagli arbitri

The Bunny sconfigge Tay Conti colpendola con il tirapugni di The Blade mentre l’arbitro è distratto da Penelope Ford

AEW, ascolti record per Rampage “The First Dance”