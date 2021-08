Brock Lesnar è stato il colpo di scena finale che la WWE ha riservato al pubblico che ha seguito l’edizione 2021 di SummerSlam. Dopo aver sorpreso gli spettatori con il ritorno di Becky Lynch, a Stamford hanno voluto chiudere in bellezza con l’inattesa apparizione della Beast Incarnate.

Apparso al termine del match vinto da Roman Reigns su John Cena, Lesnar ha puntato il Tribal Chief lasciando intendere di voler mettere le mani sull’Universal Championship in suo possesso. Un intreccio interessante, che coinvolge anche Paul Heyman e che in tanti credevano sarebbe proseguito nella prima puntata di SmackDown post PPV.

NXT, la WWE svela il nuovo logo e prepara la rivoluzione

Brock Lesnar per adesso aspetta

Aspettative deluse: la WWE ha lasciato che Becky Lynch spiegasse le proprie motivazioni sul ritorno e intrecciasse una nuova rivalità con Bianca Belair, ma ha lasciato “in panchina” Brock Lesnar, la cui presenza ha comunque aleggiato nell’aria per tutto lo show intorno a Paul Heyman, suo ex manager e adesso partner di Reigns e della sua famiglia.

A spiegare cosa è successo è il sito specializzato GiveMeSport, che pare avere avuto informazioni dirette da una fonte all’interno della WWE. Che spiega come la compagnia intenda “preservare” Lesnar per un evento di maggiore prestigio rispetto al prossimo PPV, Extreme Rules, in programma il 26 settembre alla Nationwide Arena di Columbus, Ohio.

WWE, i piani per Brock Lesnar dopo il suo ritorno

The Beast Incarnate si mette così “in fila” per l’Universal Championship, lasciando idealmente spazio a Finn Balor che già aveva sfidato Reigns prima che Baron Corbin e John Cena gli costassero la title shot. L’irlandese, primo detentore nella storia della cintura, per questo non vuole perdere tempo e ha sfidato il campione già tra 7 giorni.

Quando vedremo Reigns VS Lesnar?

Il match si farà, ma è probabile che avrà un finale controverso che sancirà l’inizio del feud che porterà a Reigns VS Balor a Extreme Rules 2021. Un nuovo avversario per il Tribal Chief in attesa di Brock Lesnar, che dovrebbe farsi avanti tra ottobre e novembre in occasione di eventi più importanti. Quali? Crown Jewel, evento speciale in programma il prossimo 21 ottobre a Riyad, in Arabia Saudita, oppure Survivor Series in scena il 21 novembre a Brooklyn, New York.

WWE, dettagli sul nuovo contratto di Brock Lesnar

In occasione di quest’ultimo evento alcuni insider hanno affermato anche che potremmo assistere al ritorno in WWE di The Rock, che potrebbe iniziare così il suo “family feud” con Reigns. Questo potrebbe coinvolgere o meno l’Universal Championship, tra l’altro, lasciando così aperta ogni possibilità per Reigns VS Lesnar.