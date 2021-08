Una notte da ricordare quella di ieri per la National Wrestling Alliance, la NWA, che un tempo dominava il panorama statunitense e che oggi sta tentando di rilanciarsi sotto la guida del cantante degli Smashing Pumpkins Billy Corgan. La federazione ha infatti messo in scena il suo primo PPV tutto al femminile, e nel corso di questo la leggendaria Awesome Kong ha annunciato il suo ritiro.

Nel corso di un evento che ha visto Chelsea Green vincere a sorpresa il Gauntlet valido per una title shot contro la campionessa Kamille, che si è confermata tale respingendo l’assalto di Leyla Hirsch, Awesome Kong ha fatto la sua comparsa quando il trio composto da Taryn Terrell, Jennacide e Paola Blaze ha attaccato Gail Kim.

Dopo aver salvato la sua storica rivale, la Kong ha annunciato che la sua carriera nel wrestling business si concludeva in quel preciso momento per poi abbracciare la Kim con cui ha a lungo duellato in TNA/Impact Wrestling.

Vero nome Kia Stevens, 44 anni il prossimo 4 settembre ed entrata nel mondo del wrestling ispirata dalla figura di Lita, Awesome Kong deve il suo colossale soprannome ai dirigenti della All Japan Women’s Pro-Wrestling, dove ha imparato i segreti del mestiere per poi esordire nel 2002.

In una carriera lunga quasi vent’anni la colossale wrestler – 180 centimetri di altezza per circa 130 chilogrammi di peso – ha conquistato numerosi titoli in Giappone, sua vera e propria seconda patria, imponendosi anche negli Stati Uniti dove ha lottato nelle più importanti federazioni: TNA, Ring Of Honor, WWE e AEW.

In WWE, nota come Kharma, ha preso parte alla Royal Rumble maschile 2012 – eliminando il futuro Sin Cara, Hunico, con un Back Body Drop – ma non ha lasciato segni importanti. Stesso discorso in AEW, dove è apparsa all’inizio per poi lasciare a causa dell’inizio delle riprese – mai portate a termine – della quarta stagione di GLOW, la serie tv sul wrestling femminile dove interpretava la “Welfare Queen” Tamme Dawson.

Nonostante non sia riuscita a lasciare il segno in WWE e AEW Awesome Kong è considerata una delle wrestler più importanti degli ultimi vent’anni, e la notizia del suo ritiro ha portato molti addetti ai lavori a salutarla via social.

