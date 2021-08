Nonostante abbia lasciato Impact Wrestling in modo a dir poco tumultuoso e poco professionale, con l’aggravante che la compagnia l’aveva da poco premiata con l’Impact World Championship – prima donna a vincere un titolo assoluto in una major USA – Tessa Blanchard è considerata una delle migliori wrestler in circolazione ancora oggi, dopo 14 mesi di inattività.

Figlia d’arte – suo padre Tully è stato uno dei membri dei Four Horsemen e al momento è manager degli FTR in AEW – la Blanchard ha scatenato la fantasia di molti fan pubblicando una foto su Twitter che la ritrae circondata da un gran numero di banconote con sopra il volto del “Million Dollar Man” Ted DiBiase, WWE Hall of Famer recentemente riapparso a NXT nell’ambito del feud tra Cameron Grimes e LA Knight.

Per WrestlingInc.com la foto potrebbe rappresentare anche un indizio sulla prossima destinazione della wrestler, che avrebbe così voluto fare intuire un suo prossimo arrivo proprio a NXT dopo i colloqui con NWA e AEW che non hanno portato a niente nel recente passato.

Tutto è possibile, ma secondo noi sarà difficile vedere Tessa Blanchard a NXT: il brand sta per essere rivoluzionato – sono già usciti logo e sigla nuovi – e la WWE ha già annunciato che sarà destinato alle superstar del domani. Difficile immaginare che una superstar comunque affermata come l’ex Impact World Champion possa fare parte di un contesto del genere.

La WWE come destinazione finale, intesa come main roster, resta un’ipotesi possibile. Bisogna però considerare anche il fatto che “Million Dollar Man” Ted DiBiase è stato un personaggio iconico non solo della gimmick era WWF/WWE, ma anche una leggenda del wrestling in generale, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. E preso atto di questo, la foto di Tessa circondata dai suoi dollari potrebbe essere semplicemente una casualità.