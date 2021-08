Anche se l’ultimo episodio di RAW si è concluso con il WWE Champion Bobby Lashley esanime a terra dopo un’improvvisa RKO da parte di Randy Orton, nei piani della compagnia lo sfidante numero uno dell’All Mighty Champion resta ancora Goldberg, sconfitto a SummerSlam per TKO e in cerca di vendetta.

The Man lo ha del resto ribadito nel corso dell’ultima puntata dello show rosso, ben prima del main event che ha visto Lashley & MVP fallire l’assalto ai RAW Tag Team Championship detenuti da Riddle & Orton: tornerà per sfidare il WWE Champion e non per il titolo, ma per “strappargli l’anima dal petto”.

Parole forti che rendono quindi scontato un rematch tra i due dopo il primo deludente confronto a SummerSlam, dove Goldberg è stato dichiarato sconfitto dall’arbitro a causa di un infortunio al ginocchio (kayfabe) causato prima da una bastonata di MVP e poi dai ripetuti assalti alla gamba da parte di un Lashley più che mai furioso.

Oggi WrestleVotes su Twitter ha affermato che una fonte affidabile avrebbe confermato che Lashley VS Goldber II si farà sicuramente, non nell’immediato ma a Crown Jewel 2021, lo speciale PPV in scena in Arabia Saudita in programma nella seconda metà di ottobre.

As if it wasn’t obvious, source states WWE is planning on the Goldberg vs Lashley rematch to take place in Saudi Arabia in October. — WrestleVotes (@WrestleVotes) August 30, 2021

La notizia è stata immediatamente ripresa da altri siti specializzati di spessore come GiveMeSport, WrestlingNewsCo e Cultaholic e sembra dunque certa nonostante il contratto di Goldberg con la WWE preveda due apparizioni all’anno. Entrambe siano già state fatte contro Drew McIntyre e appunto nel primo atto della sfida con Lashley.

Possibile che per un evento tanto ricco e importante la WWE debba ascoltare anche gli arabi, che da sempre hanno una grande passione per le vecchie glorie e i nomi di grande richiamo come Goldberg, e che per questo The Man abbia accettato un impegno extra. Così come che l’accordo tra le parti sia stato rinnovato e preveda più incontri.

Quello che è certo è che fino a ottobre difficilmente rivedremo Goldberg a RAW e che quindi con ogni probabilità Bobby Lashley sarà impegnato contro un nuovo rivale. Se questo sarà Randy Orton lo scopriremo nelle prossime puntate dello show rosso.