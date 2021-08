Tornato finalmente in alto nei ratings grazie all’effetto SummerSlam, lo show di punta della WWE vuole cercare di mantenere il trend positivo e per farlo dovrà mettere in piedi uno show interessante e ricco di intrecci. La speranza è che la crescita della AEW sia servita come “sveglia” alla WWE, scopriamo se è vero con il nostro RAW report!

WWE RAW report 30/08/2021: i risultati dello show

Damian Priest apre la Open Challenge per il suo US Championship: rispondono all’appello Sheamus e Drew McIntyre, quindi Bobby Lashley e Randy Orton con Riddle che però ingenuamente lancia una sfida all’All Mighty Champion e MVP. L’arrivo di Adam Pearce e Sonya Deville rende tutto ufficiale: Lashley & MVP lotteranno per i titoli di coppia contro gli RK-BRO, Sheamus e McIntyre affronteranno Damian Priest per l’US Championship in un Triple Threat

Rhea Ripley sconfigge Shayna Baszler ma poi viene messa KO da Nia Jax

I Viking Raiders sconfiggono Jinder Mahal & Veer connettendo la Viking Experience sul Modern Day Maharaja

Tessa Blanchard in arrivo a WWE NXT?

Magia di Damian Priest, che sorprende McIntyre con la Reckoning e si conferma US Champion

Goldberg annuncia di non aver rinunciato al WWE Championship e che si prenderà l’anima di Lashley

Doudrop distrugge Eva Marie prima che suoni il gong e il match tra le due finisce in No Contest

La WWE pensa a un (improbabile) cambio di gimmick per Keith Lee

Karrion Kross distrugge Humberto Carrillo con la Kross Jacket

Nia Jax sconfigge Charlotte Flair stendendola con una Powerbomb

Omos distrugge John Morrison vincendo con la Double Handed Chokeslam

NXT, la WWE svela il nuovo logo e prepara la rivoluzione