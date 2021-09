Diamo uno sguardo alla card e alle possibili conseguenze a pochi giorni di distanza da All Out 2021 allo show principale AEW in programma stasera con la nostra consueta Dynamite preview. Puntata come al solito ricchissima e che dovrebbe limare gli ultimi dettagli in vista di un PPV attesissimo.

AEW All Out: card, orario e dove vederlo in streaming e TV

AEW Dynamite preview 01/09/2021

Dopo la sconfitta rimediata a Rampage contro The Bunny, causata dall’interferenza di The Blade e Penelope Ford, Tay Conti affronterà proprio quest’ultima in cerca di rivincita: entrambe prenderanno parte alla Casino Battle Royal di All Out 2021

Torna in azione l’Elite, che affronterà in un 8-Men Tag Team match Lucha Brothers & Jurassic Express, i team arrivati in finale al torneo valido per sfidare gli Young Bucks a All Out. In PPV Nick & Matt Jackson se la vedranno poi con Rey Fenix & Penta El Zero Miedo

AEW, possibile importantissimo SPOILER per All Out 2021

Dopo essere uscito dal Team Taz ed essere stato privato del FTW Championship, “The Machine” Brian Cage affronterà l’ex partner Powerhouse Hobbs accompagnato per l’occasione dal figlio della Human Suplex Machine, Hook

Orange Cassidy continua la sua crociata contro l’Hardy Family Office: stasera se la vedrà con Jack Evans, accompagnato da Matt Hardy

AEW, ecco quale leggenda WWE ha ispirato MJF

Nuovo scontro in programma tra FTR e il duo composto da Santana & Ortiz

Tony Schiavone ospiterà MJF in una sua intervista

AEW, Tony Khan conferma nuovi arrivi nei prossimi mesi