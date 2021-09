Charlotte Flair è ormai da molti anni uno dei nomi di punta della divisione femminile WWE, se non dell’intera compagnia, ma negli ultimi mesi alcune sue assenze prolungate e il passaggio in AEW del compagno Andrade El Idolo hanno portato molti insider a considerare possibile un suo addio a Stamford.

Charlotte Flair non lascerà mai la WWE: lo dice il padre Ric

A smentire queste voci è intervenuto il padre della lottatrice, Ric Flair, che recentemente ha abbandonato a 72 anni la compagnia concedendosi alcune apparizioni in Triple A – dove ha accompagnato il genero Andrade nel match contro Kenny Omega a TripleMania 29 – e in NWA, dove ha scritto la storia conquistando 10 dei 16 titoli mondiali vinti in carriera.

Ospite di “Oral Sessions”, il podcast di Renee Paquette, il Nature Boy ha affermato che al momento non esiste possibilità che Charlotte Flair possa lasciare la WWE, dove al momento detiene il RAW Women’s Championship. E che il recente divorzio tra Ric e la compagnia non ha avuto alcuna ripercussione sulla situazione della figlia.

“Ashley (Charlotte) non lascerebbe mai la WWE. Al momento è felice come non è mai stata. E non ce l’hanno con me, altrimenti non avrebbe riconquistato la cintura a SummerSlam.”

Una notizia molto confortante per la WWE, che negli ultimi tempi ha avuto non pochi problemi tra licenziamenti, addii e caos nel backstage. Questo ha coinvolto lunedì a RAW anche Charlotte, che è quasi arrivata alle mani con Nia Jax durante una fase concitata del loro match.

La sconfitta rimediata in questo incontro e l’apparente nervosismo hanno portato alcuni addetti ai lavori a speculare sul futuro di Charlotte Flair in WWE. Si tratterebbe invece semplicemente di un cambio di piani per la wrestler, che inizialmente sembrava dover affrontare Alexa Bliss che addirittura è stata invece completamente assente durante l’episodio.