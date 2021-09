All Out 2021, attesissimo PPV della AEW, andrà in scena come da programma domenica a Chicago. La card promette scintille, ma nella giornata di ieri il presidente della compagnia Tony Khan ha annunciato una modifica: la Casino Battle Royal femminile passa dal KickOff all’evento e sostituirà l’incontro tra Andrade El Idolo e Pac.

Thank you to you fans supporting #AEWDynamite LIVE next on TNT! The Women’s Casino Battle Royale, which was booked on the Buy In, will now be featured on the ALL OUT ppv card. Due to travel issues, the @BASTARDPAC vs. @AndradeElIdolo bout is postponed until a future #AEWRampage — Tony Khan (@TonyKhan) September 1, 2021

AEW All Out 2021, come cambia la card dopo Dynamite

Come spiegato da Khan, l’incontro tra i due wrestler è saltato per “travel issues”, problemi di viaggio legati molto probabilmente al COVID-19 e alla conseguente quarantena a cui avrebbe dovuto sottoporsi Pac in arrivo dalla Gran Bretagna.

Successivamente al post dell’owner della AEW, Andrade El Idolo ha postato un tweet polemico mantenendo la kayfabe e accusando tanto la compagnia quanto l’avversario di avergli fatto soltanto perdere tempo.

I just wasted my time! It's like in boxing, when they don't make weight, the fighter has to be fined a sum of money Or is he just not ready to face me and he wants more time! @AEW #AEWAllOut #TranquilaRaza 👊🏼👊🏼👊🏼💀 https://t.co/InjjLjhRjU — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) September 2, 2021

Né Andrade El Idolo né Pac erano presenti nel corso dell’ultimo episodio di AEW Dynamite, mentre erano al loro posto nello show precedente, Dark, in cui Pac ha sconfitto Matt Sydal mentre Andrade seguiva l’incontro tra i due a bordo ring. L’episodio dello show YouTube però era stato registrato diversi giorni prima.

Andrade ha lottato fino a oggi soltanto un match in All Elite Wrestling, sconfiggendo lo stesso Matt Sydal regolato a Dark da Pac, e il suo tweet polemico lascia intendere appunto che i problemi di viaggio siano da attribuire all’avversario anche se mancano conferme ufficiali. Come accennato da Tony Khan, il confronto tra i due andrà in scena prossimamente a Rampage, lo show del venerdì della compagnia di Jacksonville.

Come detto, l’incontro cancellato sarà sostituito nella card dalla Casino Battle Royal femminile che inizialmente era prevista nel pre-show di un All Out 2021 che comunque resta evento attesissimo: Christian Cage sfiderà Kenny Omega per l’AEW World Championship, Chris Jericho metterà in palio la sua carriera con MJF e CM Punk tornerà sul ring per affrontare Darby Allin davanti al pubblico amico di Chicago.

