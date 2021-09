Mancano appena quattro giorni a All Out 2021, appuntamento attesissimo da tutto il mondo del professional wrestling, e la AEW delinea gli ultimi dettagli con uno show dove comunque non mancheranno emozioni e accesi confronti: CM Punk parlerà a Chicago, l’Elite tornerà in azione, questo e molto altro nel nostro consueto appuntamento con il Dynamite report!

AEW Dynamite report 01/09/2021: i risultati dello show

Santana & Ortiz sconfiggono gli FTR

Daniel Garcia promette di sconfiggere Darby Allin a Rampage e di far saltare l’atteso match con CM Punk

Mentre CM Punk parla al pubblico viene attaccato proprio dai 2.0 e Daniel Garcia per essere poi salvato da Darby Allin e Sting: i face connettono le rispettive finisher, quindi Allin e Punk si guardano mentre Sting esalta il match. Domenica sarà…SHOWTIME!!!

MJF confessa a Tony Schiavone di rispettare Jericho ma che domenica lo manderà in pensione

Orange Cassidy sconfigge Jack Evans, post match con i Best Friends salvati dall’attacco dell’Hardy Family Office dall’intervento del Jurassic Express

Chris Jericho è tormentato dalle ripetute sconfitte con MJF. Ecco perché se domenica vincerà andrà avanti, in caso contrario si dedicherà al commento

Powerhouse Hobbs sconfigge Brian Cage colpito di nascosto da Ricky Starks

QT Marshall, Nick Comoroto e Aaron Solow vengono spazzati via da Paul Wight, che viene raggiunto poi dal Gunn Club al completo. Billy Gunn però colpisce a tradimento Wight con una sedia lasciandolo in balia di Marshall che aiutato dai suoi scagnozzi connette la Cutter

Tay Conti sconfigge Penelope Ford, che nel post match la attacca insieme a The Bunny. Risolve la situazione l’amica di Tay, Anna Jay, che torna dopo una lunghissima assenza

