Il mondo del wrestling registra un nuovo tragico lutto: a soli 46 anni di età è scomparsa Shannon Sprull, meglio conosciuta nell’ambiente come Daffney Unger o più semplicemente Daffney, nota per le sue esperienze in major come WCW e TNA.

Lutto nel mondo del wrestling: è scomparsa Daffney

La notizia è stata data per prima dall’account Twitter della SHIMMER Wrestling, promotion tutta al femminile, dalla collega e amica Lexie Fyfe che ha parlato a nome della famiglia della wrestler.

"We are very sad to have to announce the passing of Shannon Spruill aka Daffney Unger @screamqueendaff. We are posting this at the request of her family. Please respect their privacy at this trying time.

I will miss you my logical sister from another mister."

-Lexie Fyfe — SHIMMER Wrestling (@SHIMMERwomen) September 2, 2021

La notizia purtroppo non è giunta del tutto inaspettata: già nella notte di mercoledì Daffney aveva pubblicato un video live sul proprio account Instagram lasciando intendere di avere intenzione di suicidarsi, e come ha detto la Fyfe da diverse settimane soffriva di gravi problemi di salute mentale.

Secondo quanto riportato da TMZ Sports, la polizia ha avuto non poche difficoltà a trovare la wrestler dopo che questa si era trasferita in un nuovo appartamento appena all’inizio della settimana. Nel video di Instagram che aveva fatto preoccupare tutti aveva detto di essere ormai sola e chiesto che il suo cervello venisse spedito a Boston, dove vengono studiati gli effetti dell’encefalopatia traumatica cronica, la sindrome di demenza da concussioni purtroppo comune in chi pratica sport da combattimento.

Nata in una base militare statunitense in Germania, figlia di un soldato di stanza a Wiesbaden, Daffney aveva esordito nel mondo del wrestling rivestendo in WCW i panni della fidanzata instabile mentalmente di David Flair, figlio di Ric e ai tempi talento sotto contratto con la federazione di Atlanta.

Chi è stata Daffney

Famosa come “screaming Queen” per le sue urla acute, per cui raccontava di essersi ispirata a Juliette Lewis in “Assassini Nati” e ad Harley Quinn, la compagna di Joker nei fumetti DC, Daffney era stata licenziata con la WCW prossima al fallimento ed era riuscita a reinventarsi nel circuito indipendente prima di tornare al grande pubblico dal 2008 al 2011 con la TNA.

Nella federazione oggi nota come Impact Wrestling aveva ricoperto vari ruoli dentro e fuori dal ring, distinguendosi ad esempio come personaggio parodia dell’allora governatrice dell’Alaska Sarah Palin, alleandosi con Dr. Stevie Richards e prendendo parte al primo storico Monster’s Ball match mixed gender dove aveva lottato e perso in coppia con Raven contro Abyss & Taylor Wilde.

Daffney era stata sposata con “The Duke” Rich Ward, chitarrista di numerose band rock tra cui i Fozzy di Chris Jericho. La sua ultima apparizione era avvenuta nel 2018 durante il torneo valido per assegnare il Women Of Honor Championship, il titolo femminile della Ring Of Honor.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il mondo del wrestling, e molti atleti hanno voluto dedicare un pensiero a una lottatrice che pur non avendo mai lottato in WWE era conosciuta e rispettata da tutti e che lascerà comunque un ricordo indelebile in tutti gli appassionati.

The entire NWA would like to send our condolences to the friends and family of Shannon Spruill aka Daffney Unger, a truly special soul in this business. RIP Daffney, you will be missed. pic.twitter.com/RwHGy8aDyb — NWA (@nwa) September 2, 2021

I’m so very sorry to learn of Daffney’s passing. A terrible loss for her family, friends and wrestling. She was far ahead if her time in our business. #RIPDaffney If you’re hurting and thinking of doing harm to yourself, please know that help is available.

800-273-8255 https://t.co/9AH20OjY50 — Mick Foley (@RealMickFoley) September 2, 2021

Daffney was apart of my career from my early days with the Highspots family. She never hesitated to show me kindness, rather it be a place to crash while on the road or just fun conversation at the gimmick table. You are loved and missed#RIPDaffney — PRIME Alexander (@CedricAlexander) September 2, 2021

We are deeply saddened to learn of the passing of Shannon “Daffney” Spruill. We offer our sincere condolences to her friends and family. pic.twitter.com/XSpY6X9xbQ — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) September 2, 2021

RIP #Daffney. Heartbreaking news. Damn — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) September 2, 2021

RIP Daffney. Just, awful news. She was a guest at my wedding…This is so incredibly sad. Please, reach out. Always. Godspeed — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) September 2, 2021