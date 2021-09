Bad Bunny è stato una delle più grandi e piacevoli sorprese dell’ultima edizione di WrestleMania 37: il cantante portoricano ha fatto squadra con il connazionale Damian Priest nel tag team match vinto contro John Morrison & The Miz mostrando enorme passione e qualità insospettate sul ring.

Merito della grande umiltà con cui si è avvicinato al wrestling e della costanza con cui si è preparato per l’incontro nei mesi precedenti, in cui ha interagito perfettamente con un mondo che amava e rispettava ma in cui era nuovo e che gli ha permesso di conquistare anche il 24/7 Championship.

Charlotte Flair non lascerà mai la WWE: parola di suo padre Ric

Bad Bunny “tornerà in WWE al 100%”: parola di Damian Priest

A raccontare tutto il percorso in WWE di Bad Bunny, che si è congedato a WrestleMania 37 – dove è stato protagonista anche di una spettacolare entrata e di un altrettanto spettacolare addio dopo aver salutato Triple H – è stato Damian Priest, connazionale e ormai amico della stella della musica.

L’attuale United States Champion si è recentemente espresso sul possibile ritorno dell’artista nella compagnia in un’intervista concessa a Ariel Helwani di BT Sport e riportata dal noto sito specializzato GiveMeSport.

WWE, caos nell’ultimo episodio di RAW

“Bunny è ovviamente impegnatissimo con il suo tour. Non ci sentiamo tutti i giorni e anche noi siamo di nuovo on the road, quindi i nostri impegni e programmi non coincidono e lui è in un Paese diverso per la maggior parte del tempo. Ma ci sentiamo di tanto in tanto e speriamo di vederci. Cercherò di essere a qualcuno dei suoi concerti e so che se saremo in zona lui verrà volentieri a un nostro show.”

Bad Bunny si è rivelato una vera e propria macchina da soldi per la WWE a livello di vendita del merchandising e eco globale, motivo per cui la compagnia lo rivorrebbe in azione. Inoltre è stato molto apprezzato per l’approccio e le qualità di intrattenitore. Ma un suo ritorno è possibile?

AEW, ecco quale leggenda WWE ha ispirato MJF

“Credo al 100% che non esista possibilità che non torni. Si è divertito moltissimo, e ama così tanto questo business! Se succederà di nuovo dipenderà dal momento, quello era perfetto e lui poteva dedicarsi completamente al wrestling. Ai tempi si è trasferito a Orlando e ha preso la cosa assolutamente sul serio. Tornerà quando avrà ancora tempo e potrà impegnarsi al 100% in questa cosa.”