NXT potrebbe cambiare completamente volto già nel giro di un pugno di settimane: partito come reality show e successivamente diventato il brand di sviluppo della WWE, lo show dovrebbe subire drastici cambiamenti per tentare di rilanciarsi dopo la sconfitta nella “guerra dei ratings” con AEW Dynamite.

La rivoluzione in arrivo

Non cambieranno, ovviamente, soltanto logo e theme music: NXT sarà rinnovato dalle fondamenta, con il roster che secondo le indiscrezioni sarà sempre più composto da giovanissimi atleti in cerca di gloria e costruiti in casa. La stessa politica che sarà utilizzata nelle assunzioni al Performance Center, dove le future superstar impareranno ciò che serve per sfondare in WWE.

Una mossa che di fatto taglia fuori i tanti talenti provenienti dalla scena “underground” che negli ultimi anni hanno fatto la fortuna di NXT: nomi come Adam Cole, Kyle O’Reilly, Karrion Kross, Tommaso Ciampa e tanti altri di fatto dovrebbero diventare presenze sempre più rare nel roster e negli show settimanali.

Ma siamo sicuri che la nuova direzione presa sarà così drastica? Per Sean Waltman, WWE Hall Of Famer noto come X-Pac e membro leggendario della D-X, le cose potrebbero essere diverso. L’ex wrestler lo ha affermato nel corso dell’ultimo episodio del suo podcast, Pro Wrestling 4 Life.

“Non è del tutto vero, è solo che non si concentreranno così tanto sui talenti indy. Ma se pensi seriamente, anche solo per un secondo, che non saranno interessati a qualcuno che crea enorme fermento nella scena indipendente…beh, sei fuori di testa.”

La versione di Waltman sembra in effetti veritiera: con la guerra ormai assodata contro la AEW in pieno svolgimento, la WWE non può permettersi di lasciare i migliori talenti indy alla concorrenza. A questo punto non ci resta che aspettare per scoprire il nuovo volto di NXT.