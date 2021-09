CM Punk si è unito al tavolo di commento nell’ultimo episodio di Rampage, registrando la sua quarta apparizione consecutiva in AEW da quando è tornato nel mondo del wrestling, in occasione del main event che ha messo di fronte Daniel Garcia e Darby Allin, suo prossimo avversario a All Out 2021.

CM Punk omaggia Bret Hart a Rampage

A molti fan non è sfuggito un dettaglio davvero interessante, e cioè un omaggio che il Second City Saint ha riservato a una delle più grandi leggende del business nonché WWE Hall Of Fame, Bret “The Hitman” Hart.

La maglia indossata da CM Punk è infatti prodotta e venduta sotto licenza del grande ex wrestler canadese, può essere acquistata qui e si riferisce al famosissimo Screwjob di Montreal, uno dei momenti più importanti nella storia del wrestling andato in scena a Survivor Series ’97.

Nel main event del PPV, davanti al pubblico amico, Bret Hart perse il WWF Championship per sottomissione contro Shawn Michaels, una scelta che fu presa in totale autonomia da Vince McMahon e la compagnia e che sorprese il canadese, che infatti non aveva ceduto. Questo segnò l’addio di Hart alla WWF e il suo passaggio in WCW, oltre all’inizio di una lunga acredine tra le parti che è terminata soltanto dopo molti anni.

La maglia indossata da Punk recitava sul retro una frase del pittore francese Georges Braque, “l’arte è una ferita trasformata in luce”, accompagnata dalla scritta “11.9.97 MTL”, chiaro riferimento alla data dello Screwjob. Sul petto, inoltre, la H di Hart è affiancata dalla B di Bret e dal cuore (“Heart”) che lo ha sempre accompagnato.

Chris Jericho and CM Punk together in 2021 🔥 #AEWRampage pic.twitter.com/nEyhy7geDR — Stephanie Chase (@stephaniemchase) September 4, 2021

Un’altra curiosità riguardante CM Punk è riservata al suo arrivo al tavolo di commento: dopo essersi gettato tra il pubblico il wrestler, noto per il suo stile di vita straight edge, ha rifiutato una birra offertagli da un fan non senza avergli prima rivolto uno sguardo perplesso.