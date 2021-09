Uno degli appuntamenti più attesi dell’anno è finalmente arrivato: la terza edizione di All Out è pronta per andare in scena a Chicago, davanti al pubblico di quel CM Punk che tornando nel mondo del wrestling dopo più di 7 anni ha fatto capire al mondo che la AEW non scherza affatto!

Il Second City Saint se la vedrà con Darby Allin, mentre l’Elite dovrà difendersi dal doppio assalto dei Lucha Brothers, che puntano i titoli di coppia degli Young Bucks, e di un Christian Cage più determinato che mai a fare doppietta contro Kenny Omega e strappargli, dopo l’Impact World Championship, anche il titolo massimo AEW! Questo e altro è ALL OUT 2021!

AEW All Out report 05/09/2021

Miro sconfigge Eddie Kingston colpendo con un low blow e due Superkick e conserva il TNT Championship

Jon Moxley sconfigge Satoshi Kojima dopo aver connesso due Paradigm Shift. Nel post match viene raggiunto sul ring dal leggendario Minoru Suzuki: scambio di colpi tra i due, alla fine la spunta il nipponico che connette un Piledriver

Britt Baker sconfigge Kris Statlander via Lockjaw e si conferma campionessa femminile

Spettacolare Steel Cage Match tra Young Bucks & Lucha Brothers che infine viene vinto da questi ultimi con una serie di Assisted Piledriver che valgono la conquista degli AEW World Tag Team Championship

Ruby Soho partecipa a sorpresa alla Casino Battle Royale con il Joker e vince eliminando per ultima Thunder Rosa: sarà lei la prossima sfidante di Britt Baker!

MJF sconfigge Chris Jericho via Judas Effect ma l’arbitro Aubrey non ha visto il piede sulla corda del Demo-God e il match riparte

Chris Jericho sconfigge MJF via Walls Of Jericho e viene festeggiato dall’Inner Circle

Gran bel match tra Darby Allin e CM Punk, che si impone nel suo match di ritorno connettendo la GTS

Paul Wight sconfigge QT Marshall in uno squash match in cui annienta anche la Factory

