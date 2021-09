Mentre la AEW sconvolge gli orizzonti con un’edizione assolutamente da ricordare di All Out, la WWE cerca di reggere il colpo di una concorrenza sempre più agguerrita con il suo show principale e la trama che ha visto intrecciarsi al momento il titolo massimo detenuto da Bobby Lashley e quelli di coppia intorno alla vita di Randy Orton & Riddle, gli RK-BRO! Questo è il nostro Monday Night RAW report!

Gli RK-BRO sul ring vengono interrotti da MVP e Bobby Lashley, con quest’ultimo che chiede conto a Orton della RKO che gli ha rifilato 7 giorni fa. Ne nasce una discussione che porta nell’immediato l’ingresso dell’Hurt Business in un Tag Team Turmoil che determinerà i prossimi #1 Contenders per i titoli di coppia e a un match tra i due per il WWE Championship che andrà in scena a Extreme Rules!

WWE RAW report 06/09/2021

Il New Day elimina i Viking Raiders, quindi la coppia formata da Jinder Mahal & Veer, il Lucha House Party e il duo ex-Retribution Mace & T-Bar. Questi ultimi però non ci stanno e distruggono i due e i loro prossimi sfidanti, Mansoor & Mustafa Ali: il Turmoil riprenderà più avanti

Sheamus sconfigge Drew McIntyre con un Roll-Up dopo aver schivato la Claymore e sfiderà Damian Priest per riprendersi l’US Championship, McIntyre nel post match lo mette KO

Nikki A.S.H. & Rhea Ripley sconfiggono Tamina & Natalya

John Morrison ospita Karrion Kross alla Moist TV e subisce le minacce dell’ex NXT Champion che poi sconfigge lo Shaman of Sex via Kross Jacket

Charlotte Flair sconfigge Nia Jax distratta per sbaglio da Shayna Baszler e conserva il RAW Women’s Championship ma viene immediatamente sfidata da Alexa Bliss

Reggie sconfigge Akira Tozawa e mantiene il 24/7 Championship fuggendo poi da una massa di inseguitori

Riparte il Turmoil: il New Day elimina Mansoor & Ali ma non può niente contro AJ Styles & Omos, che a loro volta vengono però sconfitti dall’Hurt Business con Lashley che connette la Spear sul Phenomenal One

