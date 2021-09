In attesa della rivoluzione annunciata nelle scorse settimane e che dovrebbe iniziare tra 7 giorni, all’indomani dell’addio a una stella come Adam Cole che ha scritto la storia del brand negli ultimi 4 anni, il terzo show WWE si prepara a intrattenere il pubblico non con uno ma con ben due match titolati: i titoli maschili e femminili di coppia saranno in palio stasera e rappresenteranno la principale attrazione di questo NXT report!

WWE NXT report 07/09/2021

Kay Lee Ray sconfigge Ember Moon via Gory Bomb

Indi Hartwell festeggia l’addio al nubilato prima dell’imminente matrimonio con Dexter Lumis

Santos Escobar sconfigge Carmelo Hayes via Phantom Driver grazie all’intervento decisivo di Elektra Lopez che addirittura connette un Bodyslam ai danni del vincitore del Breakout Tournament

La Diamond Mine è sempre più attiva e presenta i Creed Brothers

William Regal annuncia un Fatal 4-Way per il #1 Contender all’NXT Championship: parteciperanno Kyle O’Reilly, LA Knight, Pete Dunne e Tommaso Ciampa

Esordio vincente a NXT per Julius & Brutus Creed: le due nuove leve della Diamond Mine vincono facilmente contro i jobber Chuckie Viola & Paxton Averill

Nuova dichiarazione di guerra dell’Hit Row che afferma di non aver perso di vista il Legado del Fantasma

Io Shirai & Zoey Stark si confermano campionesse femminili NXT sconfiggendo Kacy Catanzaro & Kayden Carter, che nel post match vengono attaccate da Mandy Rose, Jacy Jayne e Gigi Dolin

Divertentissimo addio al celibato di Dexter Lumis, che infine rafforza il suo legame con Johnny Gargano in vista del matrimonio con Indi

Esordio in-ring per Mei Ying del Tian Shan, che supera senza problemi la jobber Virginia Ferry

