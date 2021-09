Kenny Omega è il miglior wrestler al mondo nel 2021: un’opinione diffusa tra moltissimi appassionati e addetti ai lavori che trova conferma nella prestigiosa classifica annuale stilata da Pro Wrestling Illustrated comprendente i migliori 500 performer in circolazione.

La classifica viene stilata fin dal lontano 1991 dai redattori di Pro Wrestling Illustrated, che tengono conto di un gran numero di fattori: vittorie e sconfitte, titoli vinti, qualità dentro e fuori dal ring, storyline e importanza della promotion e del wrestler all’interno di essa. Il primo vincitore fu Hulk Hogan, il record di vittorie (3) appartiene a John Cena e Kenny Omega è al secondo successo dopo quello ottenuto nel 2018.

Alle spalle di Omega i due attuali volti della compagnia rivale, la WWE: Roman Reigns si trova al 2° posto, Bobby Lashley al 3° mentre al 4° abbiamo Drew McIntyre. Il primo nome che esula dalle major USA è Kota Ibushi della New Japan Pro Wrestling, la stessa promotion dove si esibisce l’inglese Will Ospreay: occupano rispettivamente il 5° e il 7° posto.

Tra i due abbiamo Jon Moxley, 6° dopo aver vinto la classifica 2020, mentre completano la Top 10 Finn Balor, Shingo Takagi e Rich Swann in rappresentanza di Impact Wrestling. A proposito di questa federazione, l’attuale Impact World Champion Christian Cage non è stato inserito in classifica dai redattori PWI.

Interessante 16° posto per Karrion Kross, che si è esibito costantemente a NXT prima di essere promosso a RAW, mentre il Ring Of Honor Pure Champion Jonathan Gresham si è piazzato 20°. Un’altra curiosità riguarda i fratelli Hardy, con Jeff che pur quasi inoperoso in WWE supera di molto il fratello Matt (105° e 238° posto rispettivamente) nonostante quest’ultimo sia molto più attivo in AEW.

PWI 500, la classifica completa: c’è anche l’italiano Francesco Akira

Per la prima volta c’è anche un italiano in classifica. Si tratta di Francesco Akira, 21enne bergamasco che in All Japan Pro Wrestling ha conquistato l’AJPW Junior Heavyweight Championship detenuto in passato anche da stelle come Taka Michinoku, Ultimo Dragon e Kenny Omega: occupa il 306° posto.

Ecco infine le prime 50 posizioni in classifica: