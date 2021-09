Dopo un periodo in cui si è inevitabilmente trovata costretta a cedere alla rivale AEW le luci della ribalta, la WWE cerca di tornare sulla cresta dell’onda e per farlo si affiderà a due notti che cambieranno gli orizzonti di RAW e SmackDown e a due eventi che se gestiti nel modo giusto potrebbero generare davvero interesse in un pubblico che ultimamente sembra – a ragione – a dir poco annoiato.

WWE: a ottobre Draft, Queen & King Of The Ring

Parliamo della Draft Lottery, che vedrà i lottatori sotto contratto con la compagnia trasferirsi da RAW a SmackDown e viceversa, e di due tornei a eliminazione diretta che determineranno i nuovi Re e Regina della WWE: il King Of The Ring, arrivato alla sua 22ª edizione, e il Queen Of The Ring che invece andrà in scena per la prima volta quest’anno.

Ma quando andranno in scena questi eventi? Per Andrew Zarian di Mat Men Podcast molto presto, già nel mese di ottobre per la precisione. L’insider ha infatti pubblicato su Twitter una lista di date in cui la WWE organizzerà la Draft e darà il via ai tornei, che dovrebbero concludersi il 21 ottobre nel PPV Crown Jewel che andrà in scena in Arabia Saudita.

Vediamo calendario alla mano le date ipotizzate da Zarian: il 1° ottobre a SmackDown avrà inizio la Draft Lottery, che si concluderà il 4 ottobre nella successiva puntata di RAW. L’8, quindi, avremo ancora a SmackDown l’inizio in contemporanea di Queen & King Of The Ring.

Just want to finalize some dates for WWE events. Oct 1 – Smackdown Draft

Oct 4 – Raw Draft

Oct 8 – Smackdown Season Priemere (KOTR & QOTR) — Andrew Zarian (@AndrewZarian) September 9, 2021

Quella di Zarian potrebbe essere soltanto un’ipotesi oppure il racconto di una fonte interna alla compagnia, anche se la WWE recentemente aveva annunciato un cambio di politica sulla programmazione degli show proprio per evitare la fuoriuscita di spoiler.

A dirla tutta, anzi, la compagnia di Stamford non ha ancora neanche annunciato l’inizio dei tornei, né ovviamente format ed eventuali partecipanti. Vedremo nelle prossime settimane se le voci di oggi troveranno conferma.