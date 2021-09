A cinque giorni di distanza da un’edizione di All Out che ha cambiato gli orizzonti del wrestling, a 48 ore da una puntata di Dynamite in cui la AEW ha sconfitto la WWE per la prima volta nella fascia demografica di riferimento, ecco il nostro Rampage report! Scopriamo cosa è successo nello show del venerdì All Elite, che come piatto forte avrà la sfida tra Andrade El Idolo e Pac saltata domenica in PPV!

Neanche il tempo per Jim Ross e il tavolo di commento di salutare che Andrade e Pac sono già sul ring pronti a cominciare. Accompagnato da Chavo Guerrero Jr., El Idolo vuole distruggere il Death Triangle: riuscirà a centrare l’obiettivo?

AEW Rampage report 10/09/2021

Andrade El Idolo sconfigge Pac grazie all’intervento di Chavo Guerrero, che con l’arbitro distratto colpisce l’inglese con il suo iPad mettendolo KO mentre esegue la Brutalizer

Nel post match Andrade capisce cosa è successo e mette KO Chavo, infuriato perché voleva vincere soltanto con le sue forze. Il rapporto tra i due si è già concluso? Chavo viene successivamente messo KO anche da un doppio Superkick dei Lucha Brothers e infine messo nella Brutalizer da Pac

Darby Allin & Sting salutano il pubblico di Cincinnati e hanno parole di fuoco per Shawn Spears e Tully Blanchard. Quest’ultimo si presenta sullo stage, e mentre i due sono distratti Spears attacca Allin alle spalle e lo mette KO prima di fuggire tra il pubblico

Ruby Soho, Riho & Kris Statlander sconfiggono Britt Baker, Jamie Hayter & Rebel in un Trios match

