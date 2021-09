La WWE ha aggiunto 4 match alla card della prossima puntata di Monday Night RAW, lo show di punta della compagnia che in settimana è stato sconfitto per la prima volta da AEW Dynamite nella fascia demografica di riferimento 18-49 anni e deve assolutamente rilanciarsi.

WWE RAW, annunciati 4 match per lunedì

La notizia arriva a poche ore di distanza da una più che solida e convincente puntata di SmackDown e prosegue le diverse storyline che il creative team ha imbastito per provare a risollevare lo show rosso, che lunedì metterà in archivio la puntata numero 1477.

Il main event della puntata è stato annunciato già da giorni: Bobby Lashley difenderà il WWE Championship conquistato lo scorso 1° marzo contro The Miz dall’assalto di Randy Orton, che nelle ultime settimane lo ha preso di mira stendendolo in due occasioni consecutive con l’RKO.

A questo grande appuntamento ecco aggiungersi altri quattro match: Rhea Ripley se la vedrà con Natalya, e sempre nella divisione femminile sarà interessante assistere al match non titolato tra la RAW Women’s Champion Charlotte Flair e Shayna Baszler, che lunedì scorso ha involontariamente causato la sconfitta in un match per la cintura alla partner Nia Jax.

Annunciato anche un 8-Men Tag Team match: il New Day farà coppia con il nuovo duo formato da Mansoor & Mustafa Ali per affrontare gli ex campioni di coppia AJ Styles & Omos e la coppia di colossi ex-Retribution Mace & T-Bar. Infine è certo che anche l’US Champion Damian Priest ripeterà la sua Open Challenge pur avendo un appuntamento già delineato a Extreme Rules con l’ex campione Sheamus.

Ecco dunque gli eventi già annunciati per l’episodio di WWE RAW in programma lunedì 13 settembre 2021: