X Factor 2021 è ormai giunto alla fase di Bootcamp, ma ancora molti se lo chiedono: “Chi è il conduttore di X Factor?”. Il motivo è presto detto. Non c’è più il volto di Alessandro Cattelan a fare da guida: a condurre i concorrenti lungo il percorso, e a riportare ordine al tavolo dei giudici, è ora Ludovico Tersigni.

Ludovico Tersigni, chi è il conduttore di X Factor

Nato a Roma l’8 agosto 1995, Ludovico Tersigni è il conduttore di X Factor 2021. Prima ancora che un conduttore, Ludovico è però un attore. Ha esordito al cinema nel 2014 nel film “Arance & martello”, diretto dallo zio Diego Bianchi e presentato al Festival di Venezia. Ha poi impersonato Federico ne “L’estate addosso” di Gabriele Muccino, ed è stato scritturato per la serie TV “Tutto può succedere” (nei panni di Stefano Privitera). Ha imparato ad andare sullo skateboard per vestire il ruolo di Sam in “Slam – Tutto per una ragazza”, è diventato una star del web grazie a “Skam Italia”. Ed è infine entrato nel cast di “Summertime“, serie Netflix di grande successo. Qui Ludovico Tersigni è Alessandro “Ale” Alba, un romano che guida le moto per professione e che si scontra di continuo col padre. Quando si innamora di Summer, una ragazza così diversa da lui, dovrà affrontare la lontananza, la leggerezza estiva e la spensieratezza.

Perché Ludovico Tersigni non ha Instagram?

Ludovico Tersigni, il conduttore di X Factor 2021, non ha Instagram né Facebook. Una decisione decisamente singolare, per chi è nato nell’era della tecnologia. A spiegare perché è stato lui stesso. “Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro, i social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli” ha detto. Confessando che, quando ha provato ad averli, è finito che gli rubassero il tempo, che diventassero un’assuefazione. Perché nei social cerchi sempre qualcosa di nuovo, e questo toglie energia alla tua vita. “Senza social sto benissimo: ho la mia vita, e faccio come mi pare” ha spiegato.