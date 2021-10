Il Collegio 6: quando inizia, alunni, professori e location

By

Il Collegio 6: quando inizia la nuova stagione e tutti i dettagli su alunni, professori e location.

Sta per tornare il celebre programma di Rai 2, che nato come esperimento sociale è diventato un piccolo cult televisivo, conquistando una fetta sempre più ampia di spettatori. Vediamo tutti i dettagli sulla sesta stagione del programma.

Il Collegio 6: cosa sappiamo

Per quanto riguarda l’anno in cui sarà ambientato il programma, gli studenti torneranno al 1977, un anno di forte transizione, che segna un primo distacco dai difficili anni ’70 e proietta verso gli anni ’80, preparando tutta una serie di svolte economiche e sociali. Sarà un bel tuffo nel passato per i giovani, che devono abbandonare la tecnologia del XXI secolo e tuffarsi nelle abitudini più analogiche del 1977.

Sono 20 gli alunni che comporranno la classe del 1977. Questi i loro nomi: Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

Questa invece la lista dei professori:

Andrea Maggi , insegnante di italiano;

, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio , insegnante di matematica e scienze naturali;

, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina , storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica,

, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale;

Paolo Bosisio, il preside.

La sesta stagione del Collegio sarà ambientata, per la seconda edizione consecutiva, nel Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Il debutto della serie, in prima serata su Rai 2, è previsto per il 19 ottobre, mentre su Rai Play sono disponibili i provini del cast e dal 5 ottobre saranno visibili le Backstorie che sveleranno i dettagli dei nuovi protagonisti.