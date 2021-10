Testo “Quanto ti vorrei” (ma perché torni sempre da me) di Chiello

“Quanto ti vorrei” è la nuova canzone di Chiello: il testo del brano.

“Quanto ti vorrei” è il nuovo brano di Chiello, che sta balzando nei primi posti delle classifiche e sta raccogliendo tantissimi pareri positivi dai fan. All’anagrafe Rocco Modello, Chiello è un rapper membro del collettivo FSK Satellite e da tempo ha intrapreso anche la carriera da solista. “Quanto ti vorrei” è il suo ultimo brano: di seguito il testo integrale.

“Quanto ti vorrei” di Chiello: il testo

[Intro]

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

[Ritornello]

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

[Strofa 1]

Okay tutto, se mi stai così vicina, non potrò resisterti

In una notte aspra il mio cuore scintilla

Sul porto a Corralejo ti eri fatta così bella

Mhm, quanto ti vorrei se solo non fossi così

Ti ho dato tutto ciò che ho, ma tu non vuoi soltanto

Me, me, me, me

[Ritornello]

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

[Strofa 2]

Io non capisco cosa vuoi

Dici che mi ami e poi respiri via, ah-ah

Saresti mia se brillassi solo per me

Me, me, me, me

Ma perché non ti accetto così come sei?

Forse non sono all’altezza

Oppure tu non sei fatta per starmi vicino

(Eppure soffro quando vai via)

[Pre-Ritornello]

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

[Ritornello]

Ma perché torni sempre da me?

Non capisco se ci tieni davvero

Vuoi fare l’amore con me stasera?

[Outro]

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah, uh

Ah, ah-ah-ah, ah-ah, uh