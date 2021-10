Luce dei tuoi occhi, dove è stato girato

Luce dei tuoi occhi è una fiction italiana con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Un grandioso successo suddiviso in sei episodi. Il primo è andato in onda il 22 settembre 2021 e l’ultimo sarà trasmesso il 27 ottobre 2021. Sguardo puntato su un profondo dramma interiore. Una madre che non ha potuto crescere sua figlia, morta alla nascita. Ma se le cose fossero diverse? Se la sua intera vita ruotasse intorno a una menzogna? Il quarto episodio andrà in onda mercoledì 13 ottobre 2021.

Location

Vicenza è al centro di questa miniserie Mediaset. La luce dei tuoi occhi volge lo sguardo verso alcuni dei luoghi più significativi della città, ecco quali:

Piazza delle Erbe

Teatro Olimpico

Palazzo Chiericati

Piazza San Lorenzo

Brendola (uno dei paesi limitrofi sfruttati per la fiction)

Ma dov’è la scuola di danza dove Emma ritrova sua figlia? Questa non esiste ma è stata ricreata all’interno della splendida Basilica Palladiana. Per quanto riguarda gli interni, invece, si è optato per Roma.

Dove vedere Luce dei tuoi occhi

Luce dei tuoi occhi, fiction Mediaset di grande successo, andrà in onda mercoledì 13 ottobre 2021 in prima serata su Canale 5, alle ore 21.22. Chiunque voglia seguire la miniserie potrà farlo grazie alla propria televisione o Smart TV. In alternativa è possibile collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity, recuperando tutti gli episodi in streaming anche da smartphone, tablet e computer.

Luce dei tuoi occhi, trama e cast

La protagonista di questa miniserie Mediaset è Emma Conti. È una étoile di fama internazionale che ha da tempo abbandonato la sua Vicenza per trasferirsi in pianta stabile a New York. Qui prova a rifarsi una vita dopo la perdita prematura di sua figlia Alice. La piccola è morta alla nascita, portando alla devastazione del rapporto con Davide, suo primo e vero amore.

Sono trascorsi sedici anni da allora e una lettera la sconvolge. Una fonte anonima le comunica che in realtà sua figlia è viva e vegeta. Alice si trova a Vicenza e, come sua madre, ha un gran talento per la danza. Emma decide così di tornare a casa, così da cercare negli occhi di alcuni giovanissime quelli della sua bambina. Tanto dolore con il quale fare i conti e la possibilità di un nuovo amore, il professor Enrico Leoni.

Ecco il cast di Luce dei tuoi occhi:

Anna Valle: Emma Conti

Giuseppe Zeno: Enrico Leoni

Bernardo Casertano: Davide Fabbris

Francesca Beggio: Azzurra

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Luca Costa

Elisa Visari: Valentina Costa

Sabrina Martina: Anita Guerra

Gea Dall’Orto: Miranda Leoni

Rebecca Antonaci: Sofia Romano

Linda Pani: Martina Fontana

Stella Maya Epifani: Alessia Lovato

Luca Bastianello: Roberto Conti

Paola Pitagora: Paola Conti

Giulia Patrignani: Cecilia

Maria Rosaria Russo: Luisa Guerra

Vincenzo Vivenzio: Mario

Paolo Romano: Aurelio Fontana

Valentina Valsania: Barbara Fontana

Matteo Pagani: Alessandro Fontana

Agnese Nano: Carla

Vanni Bramati: Walter Marino

Yari Gugliucci: Luigi

Carla Ferraro: Antonella

Sofia Pelashier: Chiara Furlan

Julia Wujkowski: Anna Ballarin

Paola Sambo: Marta

Giancarlo Previati: Alberto

