Carolyn Smith di Ballando con le Stelle | dove vive | malattia | marito

Ballerina, coreografa e personaggio televisivo, Carolyn Smith di Ballando con le Stelle è nata a Glasgow (Scozia) nel 1960. In Italia è principalmente nota per il programma condotto da Milly Carlucci. Qui, è seduta al banco dei giudici sin dal 2007 (oggi riveste il ruolo di Presidente di giuria).

Dove vive Carolyn Smith di Ballando con le Stelle?

Carolyn Smith di Ballando con le Stelle vive in Italia, più precisamente a Padova. Qui possiede una grande villa, in cui abita col marito Ernestino Michielotto (sposato nel 1997). Spesso, sul suo profilo Instagram, l’ex ballerina pubblica immagini della sua casa. Una casa circondata da un grande giardino, in cui lo Yorkshire Sir Scotty, lo springador Mikee e il labrador Alex sono liberi di correre.

Che malattia ha Carolyn Smith?

Ballerina sin dall’età di cinque anni, star dei balli latinoamericani, Carolyn Smith di Ballando con le Stelle è ambasciatrice dell’AIRC. Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore al seno, malattia di cui ha sempre parlato in TV e di cui ha scritto nel libro “Ho ballato con uno sconosciuto”.

Nel 2018, la malattia di Carolyn Smith si è ripresentata. “È esattamente dello stesso tipo del primo, aggressivo, ma per fortuna molto piccolo e circoscritto. Sapevo della possibilità di una recidiva ma non me l’aspettavo così presto” ha confessato. Oggi i suoi esami sono incoraggianti, ma lei continua a combattere. Il tumore che l’ha colpita è tosto, e le terapie devono proseguire per scongiurare il rischio di recidiva.

Chi è il marito di Carolyn Smith?

Il marto di Carolyn Smith è Ernestino Michielotto, detto “Tino”. Estraneo al mondo della TV, è stato un ballerino e coreografo con anni di carriera all’Italia e all’estero e con un ruolo da giudice in numerose competizioni di ballo. Per la Smith si tratta dal secondo marito (il primo, un imprenditore sposato nel 1982, è colui che l’ha spinta a vivere in Italia).

Lo ha conosciuto a Padova, e fu un vero colpo di fulmine. Insieme, Carolyn e Tino hanno ballato e insegnato nelle scuole di danza che hanno aperto. “Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vinello, perché siamo sempre lì a battibeccare e a discutere su tutto” ha raccontato.

