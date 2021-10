Ivana Spagna cantante Star in the Star | canzoni | fidanzato | vita privata

Ivana Spagna cantante Star in the Star | canzoni | fidanzato |...

Ivana Spagna, tutto sulla cantante di Star in the Star: le canzoni più famose, la carriera e la vita privata.

Ivana Spagna è una delle icone della musica italiana, con alle spalle una carriera di assoluto livello e ricca di successi. La leggendaria cantante sarà una delle ospiti della finale di Star in the Star, programma di Canale 5 che fa sfidare le leggende della musica. Insieme a lei, come ospiti della finalissima ci saranno Mario Biondi, Riccardo Fogli e Anna Tatangelo.

Per l’occasione, ripercorriamo la carriera di Ivana Spagna, rievocando i suoi più grandi successi e parlando della sua vita privata.

Ivana Spagna: la carriera e le canzoni

La carriera di Ivana Spagna è a dir poco leggendaria. All’attivo ha ben sette apparizioni al Festival di Sanremo: cinque volte come concorrente, ottenendo però come miglior risultato sul terzo posto nel 1995 con Gente come noi, una come ospite e una per duettare nella serata apposita come Loredana Bertè nel 2008.

La sua voce è diventata leggendaria anche grazie alla partecipazione alla versione italiana della colonna sonora del celebre classico Disney Il Re Leone, col brano Il Cerchio della vita che è diventato un vero e proprio classico della musica. Nel 2008 Ivana Spagna ha anche vinto il Disco d’Oro alla carriera, ricevuto dalla fimi per il grande successo ottenuto a livello commerciale sia in Italia che all’estero.

Ivana Spagna: la vita privata

La cantante non è sposata, il suo unico matrimonio, a Las Vegas nel 1992 con Patrick Debort, durò appena una settimana, dopo un fidanzamento di ben 8 anni. Dopo il matrimonio fallito, Ivana Spagna ha avuto una lunga relazione con il suo manager, non arrivando però all’altare, e durante la sua vita non ha avuto figli.

