Nicoletta Romanoff chi è | carriera | marito | figli

Attrice italiana, Nicoletta Romanoff è stata a lungo legata a Giorgio Pasotti. Figlia del penalista e parlamentare Giuseppe Consolo, sua mamma è Natalija Nikolaevna Romanoff (il padre era un pretendente al trono di Russia).

Nicoletta Romanoff, in realtà, si chiama dunque Nicoletta Consolo. È discendente diretta degli zar di Russia, è mamma di quattro figli e ha 42 anni (è nata a Roma il 14 maggio 1979). In Italia, ha preso parte a numerosi film e serie TV.

Nicoletta Romanoff, la carriera

Nicoletta Romanoff ha cominciato la sua carriera di modella a Parigi, dove si era trasferita per studiare Veterinaria. Il suo primo lavoro in Italia, quello che le regala la popolarità, è il film “Ricordati di me” di Gabriele Muccino. Per la parte di Valentina, aspirante showgirl, riceve una candidatura ai David di Donatello. Nel 2005 viene scelta insieme a Giorgio Pasotti per la serie Rai “Un anno a primavera”.

Per la sua carriera (e per la sua vita) è la svolta. Recita dunque in “Cardiofitness”, e veste i panni delle fidanzata di Pantani nel film per la TV “Il Pirata – Marco Pantani”. Dopo una pausa comincitata nel 2017, Nicoletta Romanoff è tornata al cinema in piena pandemia con “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino. Ora è in TV, nella nuova stagione de “L’ispettore Coliandro” e nel docu-film “Illuminate: Marta Marzotto”.

Chi è il marito di Nicoletta Romanoff?

Il marito di Nicoletta Romanoff è Federico Alvera. Sposato a Bolgheri il 24 novembre 2019, Federico è il padre della sua ultimogenita Anna. Appassionato di sport, di professione fa il manager e l’allenatore della U.S. Primavera Rugby di Roma. La loro relazione è stata ufficializzata sul red carpet del flilm “Le Verità”, nel 2017, ma pare che i due si frequentassero già da un anno. Prima di lui, Nicoletta è stata legata all’attore Giorgio Pasotti. Il suo primo marito è però il produttore cinematografico Federico Scardamaglia.

Quanti figli ha Nicoletta Romanoff? Oltre ad Anna, nata nel 2018 dall’amore per Alvera, l’attrice ha avuto due figli da Scardamaglia (Francesco nato nel 1999 e Gabriele nato nel 2000), e una bambina da Giorgio Pasotti (Maria, classe 2010).

