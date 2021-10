By

You 3 quando esce | location | dove è stato girato

Grande attesa per You 3, terza stagione del thriller psicologico che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo. Scopriamo dove è stata girata la serie e quando uscirà

You è una delle serie TV più apprezzate del catalogo di Netflix. Il protagonista è Penn Badgley, noto per il personaggio di Dan Humphrey in Gossip Girl. Ha esordito nel 2018 e ne sono state prodotte tre stagioni. Un thriller psicologico basato sul romanzo omonimo di Caroline Kepnes (e il suo sequel, Hidden Bodies).

Quando esce You 3

La terza stagione di You arriverà su Netflix venerdì 15 ottobre 2021. I 10 nuovi episodi saranno caricati sulla piattaforma streaming alle ore 9.00 di mattina. Ecco quando si potrà tornare nel mondo deviato di Joe Goldberg, ora marito e padre.

You 1 – 2, location

La prima stagione di You è stata girata a New York tra agosto e dicembre 2017. Svariate le location di grande interesse:

New York’s East Village: è qui che si trova in realtà la libreria di Moody (gli interni sono stati realizzati in un set nel Bronx)

Nyack: villaggio nella città di Orangetown, Rockland County, dove si svolge la scena del Dickens Festival

Brooklyn: l’appartamento di Joe è a Berkeley Place 240

New York’s East Village: l’appartamento di Beck è sulla 19esima strada

La seconda stagione è stata girata in California. Totale cambio di scenario per Joe, trasferitosi a Los Angeles. Ecco le principali location:

A., Winona Boulevard 1830: è qui che si trova l’appartamento di Joe

A., N Vermont Ave 1814: ecco dove trovare Skylight Books

A. South Mccadden Place 621: qui c’è la casa di Henderson

A. W Kensington Rd 892: ecco dov’è la caratteristica casa di Amy

A. Imperial St 661: Anavrin non esiste ma l’intera struttura sì

Ontario, Canada: è qui che la produzione ha girato la scena in cui Joe è all’esterno del ristorante Juanita III

Dove è stato girato You 3

La terza stagione vede Joe e Love ancora in California. La coppia ha un bambino e si è trasferita nel nord dello stato, vivendo in un quartiere residenziale. La cittadina si chiama Madre Linda ma non è un luogo reale. Il nome è una combinazione di Yorba Linda e Sierra Madre, due città site in California.

Molte delle location della seconda stagione sono state riutilizzate per gli episodi di You 3. La nuova casa di Joe e Love, vista già nel precedente season finale, è sita a Orion Avenue 6301, in Van Nuys (California).

