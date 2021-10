Soleil Sorge | chi è | mamma | fidanzato

La verità su Soleil Sorge, la mamma più famosa d’America e gli indizi sull’identità del fidanzato misterioso che l’aspetta fuori dalla casa del GF Vip.

Chi è Soleil Sorge

Soleil Anastasia Sorge nasce a Los Angeles il 5 luglio 1994. Padre abruzzese e mamma americana, si trasferisce in Italia da bambina. Frequenta il liceo a Sulmona ma, quando i suoi genitori si separano, vola a New York per seguire la madre e per studiare recitazione al The Lee Strasberg Theatre & Film Institute di Manhattan. Esordisce nel mondo della TV partecipando come corteggiatrice a “Uomini e Donne“, programma da cui esce fidanzata con Luca Onestini.

La storia naufraga qualche mese dopo, quando lui entra nella casa del Grande Fratello Vip e lei viene beccata con Marco Cartasegna (compagno di trono di Onestini). Perché si chiama Soleil? Perché, scomponendo il nome e leggendolo al contrario, si legge “il sole”. E lei, di cognome, fa Sorge. Un augurio, dunque, sebbene la sua vita sia stata segnata da un dolore profondo: il suo primo fidanzato, Kevin, è infatti prematuramente scomparso per un‘overdose.

Chi è la mamma di Soleil?

La mamma di Soleil è Wendy Kay. Le due hanno partecipato insieme a Pechino Express. Sul suo profilo Instagram, si definisce semplicemente “mamma di Soleil”. Maestra di yoga, appassionata di viaggi, Wendy ha sconfitto il cancro per ben due volte. Il papà di Soleil vive attualmente a Santo Domingo.

Soleil Sorge: vita privata

Soleil Stasi è fidanzata? Le uniche certezze su di lei sono gli amori del passato: Luca Onestini, Marco Cartasegna, Jeremias Rodriguez. La modella e influencer è stata per diversi mesi legata al fratello di Belen e Cecilia Rodriguez, poi la storia è naufragata per gli stili di vita troppo diversi. Successivamente, dopo diversi flirt veri o presunti, si è legata a Gianmaria Antinolfi (suo compagno d’avventura al Grande Fratello Vip). Dentro la casa, ha però confessato d’avere qualcuno che la aspetta fuori.

Soleil sarebbe dunque fidanzata con un uomo misterioso che, secondo indiscrezioni, si chiama Carlo e possiede un’agenzia di organizzazione eventi a Milano. “Ho una cotta presa da poco, ma qui dentro sento crescere il sentimento e la mancanza” ha confessato ai suoi coinquilini. “Per la prima volta mi sento tutelata, amata veramente. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri”.

