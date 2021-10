Enzo Paolo Turchi, il ricordo di Raffaella Carrà | età | figlia

Oggi è un altro giorno è un programma Rai condotto da Serena Bortone. Un appuntamento pomeridiano in onda su Rai 1 alle ore 14.00. Un talk show intrigante, ricco di ospiti. Nella puntata di martedì 19 ottobre spazio a Enzo Paolo Turchi, celebre ballerino e coreografo che non ha bisogno di presentazioni. Marito di Carmen Russo dal 1987, in studio parlerà di sé e offrirà un ricordo della compianta Raffaella Carrà.

Chi è Enzo Paolo Turchi

Nato a Napoli il 19 luglio 1949, Enzo Paolo Turchi (72 anni) è uno dei ballerini e coreografi più famosi d’Italia. Nel 1971 ha creato la prima scuola di danza moderna del nostro Paese negli anni ’70. In questo periodo il grande pubblica ha modo di conoscerlo attraverso il piccolo schermo. Diventa infatti il primo ballerino di Canzonissima, Fantastico e altri celebri programmi. Come non ricordarlo al fianco di Raffaella Carrà nel famosissimo ballo del Tuca Tuca. Sposato dal 1987 con la ballerina Carmen Russo, ha avuto da lei una figlia, Maria, nata nel 2013 grazie alla fecondazione assistita.

La pandemia ha purtroppo colpito anche Enzo Paolo Turchi, che ha confessato d’aver dovuto chiudere una delle sue scuole di danza. Si è visto costretto a farlo perché avrebbe dovuto pagare 15 mesi d’affitto per un locale perennemente vuoto: “Il Governo ha messo il credito d’imposta, per cui il 60% viene pagato dallo Stato e il 40% dall’affittuario. La società proprietaria delle mura, però, non ha voluto. Con dispiacere ho dovuto chiudere una scuola che sfornava signori ballerini”.

Figlia Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo

Nel 2013 Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo hanno potuto festeggiare l’arrivo di Maria Turchi. La figlia della coppia è nata grazie alla fecondazione assistita. Di lei ha parlato la ballerina e showgirl, visibilmente commossa, durante un’intervista a Oggi è un altro giorno con Serena Bortone.

“Maria è come se nella sua testa sapesse tutto. Conoscesse le sofferenze che abbiamo avuto quando non arrivava. Ti riempie di gioia, è solare, divertente. È grande. Spero di riuscire a trasmetterle tutti i valori e le armi per affrontare il mondo. Ci ha riempito la vita. Il vero senso della vita sono i figli”.

La bambina è nata il 14 febbraio 2013 e al tempo dell’annuncio della gravidanza non mancarono alcune polemiche, considerando i 53 anni della ballerina (al tempo). Ecco le sue parole: “So che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto. Ho però voluto questa bimba con tutta me stessa. È un dono di Dio”.

Il ricordo di Raffaella Carrà

Enzo Paolo Turchi sarà sempre grato a Raffaella Carrà. La sua carriera televisiva è esplosa grazie al Tuca Tuca nel 1971. Un ballo che lui spiega essere nato per gioco. Un passo verso una modernità per la quale la Rai, al tempo, non era pronta. Il ballerino ha raccontato come il tutto venne censurato. Giunse la richiesta di ballare “storti”, così che le telecamere non mostrassero dove si sarebbero toccati, eliminando l’ambiguità dei gesti.

“Io e Raffaella Carrà siamo cresciuti insieme. Ho ricordi bellissimi di lei. Per me non è andata via. Raffaella è in tournée in questo momento. Ero legatissimo a lei. Sono stato il suo maestro di danza. Il balletto del Tuca Tuca nacque una sera a casa sua”.

Grande Fratello VIP, Carmen Russo e Katia Ricciarelli

Carmen Russo è oggi una delle concorrenti del Grande Fratello VIP 2021. Una personalità forte, quella della moglie di Enzo Paolo Turchi, entrata spesso in conflitto con altri personaggi noti all’interno della casa. Un duro lavoro per Alfonso Signorini, chiamato a gestire i fragili equilibri interni.

L’ultimo scontro è avvenuto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Si è scatenato un botta e risposta durante le nomination palesi. Ecco le parole della ballerina e showgirl: “Dicevo semplicemente a Joe che le nomination sarebbero state delle donne e che se era in difficoltà poteva votare me. Non c’è stato altro”.

Katia Ricciarelli è dunque sbottata, accusandola d’essere una stratega: “Non dovete mentire. Non amo i pettegolezzi. Tu non volevi che ti ascoltassimo, visto che eravamo lì accanto. Dai, calmati. Non voglio rovinarmi la serata. Sono stanca di questa prima della classe. Vieni giù dal piedistallo. È ora che tu la finisca. Non dici le cose in faccia. Sei diventata la pettegola del Grande Fratello Vip”.

