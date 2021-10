Andrea Delogu | ex marito Francesco Montanari | storia d’amore

Andrea Delogu e Francesco Montanari sono stati insieme otto anni, di cui cinque da marito e moglie. Ma perché la loro storia è finita?

Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio 1982. Ha trascorso i suoi primi anni di vita all’interno della comunità di San Patrignano, laddove i suoi genitori si conobbero. Da sempre attratta dalle luci della ribalta, il suo primo lavoro è stato per Mai dire domenica: Andrea faceva parte delle “letteronze”, il gruppo di ballo della trasmissione.

Andrea Delogu, la carriera

Conduttrice e autrice di A casa di Andrea su Match Music, fonda con Barbara Clara il duo Cinema2 (parte del cast del Saturday Night Live from Milano) e poi con Ema Stokholma il duo Stokhlogu. Conduce Stracult con Marco Giusti, Il processo del lunedì con Enrico Varriale, il talent show Dance, Dance, Dance e – parallelamente – lavora a Radio 2. I suoi ultimi lavori? Il programma dedicato al teatro Ricomincio da Raitre, e La Versione delle Due su Radio 2.

Andrea Delogu e Francesco Montanari, la storia d’amore

Andrea Delogu è separata da Francesco Montanari, di professione attore. I due si sono sposati nel 2016, dopo tre anni di fidanzamento. O meglio: i matrimoni sono stati due. Andrea Delogu e Francesco Montanari si sono detti sì dapprima con una cerimonia privata in comune, a maggio, e poi in una chiesetta alle porte di Roma. La proposta, l’attore di Romanzo criminale gliel’aveva fatta in ascensore, nel mezzo d’una storia d’amore che sembrava non poter finire mai. Per la cerimonia in comune, la Delogu ha indossato un chiodo di pelle su una vaporosa gonna di tulle. Per la cerimonia in chiesa, a giugno, ha scelto un abito romantico e ha festeggiato tra candele, rose e fiori di camomilla nella cornice bucolica del Borgo Boncompagni Ludovisi. Poi, nel 2021, la separazione. Non era la prima volta, per la verità, che la loro relazione viveva una crisi. Prima delle nozze, Francesco aveva lasciato Andrea due volte. “Avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita. Gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi, perché io non voglio vivere con un uomo che un giorno è un malato, un giorno è un assassino, un giorno è l’uomo più felice del mondo’. Perché questa poi è la vita con un attore” ha dichiarato la conduttrice qualche mese dopo la separazione. Questa volta, però, di ritorni di fiamma non ce ne sono stati. Oggi Andrea Delogu è single? I paparazzi l’hanno sorpresa al fianco del modello Luigi Bruno, ma la “rossa della TV” non ha rilasciato dichiarazioni.

