Gaetano Bruno è un celebre attore italiano, la cui carriera si divide tra cinema, televisione e soprattutto teatro. Vanta una lunga filmografia, ricca di collaborazioni di pregio. Da mercoledì 20 ottobre 2021 sarà in TV con Il Cacciatore 3, fiction Rai ispirata alla vita del magistrato Alfonso Sabella. Interpreterà Pietro Aglieri.

Chi è Gaetano Bruno

Nato a Palermo il 26 luglio 1973, Gaetano Bruno si è diplomato presso la Scuola di recitazione del Teatro Biondo Stabile di Palermo. La sua è una carriera di grande successo, che lo ha visto esordire a teatro nel 1997 con Moretta e la strega Giamalva. Spettacolo diretto da lui, così come molti altri, da Il gobbo di Notre Dame al più recente Salvatore Tuttapposto.

La prima esperienza nel mondo del cinema giunge grazie a Paolo Sorrentino, che lo sceglie per Le conseguenze dell’amore, con protagonista Toni Servillo. Ha poi recitato in pellicole come Baaria di Giuseppe Tornatore, Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido e Martin Eden, tra gli altri, con protagonista Luca Marinelli.

In televisione, invece, muove i primi passi nel 2007 con L’ultimo dei Corleonesi. È presente al fianco di Stefano Accorsi e Miriam Leone in 1992, 1993 e 1994. Recita poi in La mafia uccide solo d’estate, tra gli altri, e in Fargo 4, serie antologica dei fratelli Coen.

Gaetano Bruno e sua moglie Elena Radonicich

La recitazione gli ha anche donato una famiglia. Sul set de La porta rossa ha infatti incontrato Elena Radonicich, cui è ancora oggi indissolubilmente legato sentimentalmente. Nel 2015 la coppia ha festeggiato l’arrivo di Anna, loro primogenita.

Elena Radonicich è nata a Moncalieri il 5 febbraio 1985. Anche lei si divide tra cinema, televisione e teatro. Negli anni ha recitato in film come Alaska, Fabrizio De André – Principe libero, 1992, 1993 e 1994, tra gli altri.

