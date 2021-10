Miriam Dalmazio è Giada de Il Cacciatore | fidanzato | figlio

Miriam Dalmazio è un’attrice italiana molto nota. La sua carriera si divide tra cinema e televisione, con il grande pubblico che la ricorda per svariati ruoli. Tra questi c’è quello nel film Sole a Catinelle di Checco Zalone. Da mercoledì 20 ottobre 2021 sarà in TV con Il Cacciatore 3, fiction Rai ispirata alla vita del magistrato Alfonso Sabella. Interpreterà Giada Stranzi.

Chi è Miriam Dalmazio

Nata a Palermo il 14 settembre 1987, ha studiato presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, lasciandosi alle spalle il quartiere Noce del capoluogo siciliano. Ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione grazie alla fiction italiana. Ha così trovato spazio in Capri nel 2006 e soprattutto sul set di Agrodolce dal 2008 al 2009.

La grande notorietà giunge nel 2013 con Sole a Catinelle, film con Checco Zalone. In seguito ha recitato in altre cinque pellicole, l’ultima delle quali è Il mio corpo vi seppellirà. Sul fronte televisivo è presente in Che Dio ci aiuti dal 2011 al 2017. È sul set de Il Cacciatore dal 2018, ovvero dalla prima stagione, recitando in altri progetti in vista:

• I Medici

• Leonardo

• Anna

Miriam Dalmazio fidanzato

È molto riservata e tiene particolarmente alla sua vita privata. Legata sentimentalmente dal 2013 al suo fidanzato Paolo, imprenditore e proprietario di un resort su un’isoletta vicino Bali. Dopo tre anni di relazione, la coppia ha festeggiato l’arrivo di un figlio, Ian, loro primogenito.

Chi è Giada Stranzi

Miriam Dalmazio è impegnata sul set de Il Cacciatore dalla prima stagione. Nei nuovi episodi torna a interpretare Giada Stranzi, ovvero la fidanzata di Saverio Barone. Una donna che ha visto stravolgere la propria vita. Ha abbandonato tutto ciò che conosceva a Roma per seguire il proprio compagno. Lo ama profondamente ma non riesce ad accettare il fatto d’essere posta sempre in secondo piano rispetto alla sua missione. Per questo motivo il legame si rompe. La coppia è infatti separata e Saverio si ritroverà anche escluso, date le sue scelte, dalla vita della figlia Carlotta.

