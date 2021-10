Chi é Niccoló Presta | marito Lorella Boccia | figlia | Paola Perego

Chi è Niccolò Presta, marito di Lorella Boccia: cosa fa nella vita e i dettagli della sua sfera privata.

Chi è Niccolò Presta, conosciuto al mondo dello spettacolo per essere il marito di Lorella Boccia, ma che nella vita è un manager di assoluto successo. Scopriamo tutto su di lui.

Chi è Niccolò Presta

Nato il 18 luglio 1992 a Roma, Niccolò cresce praticamente nel mondo dello spettacolo, col padre, Lucio, che uno degli agenti di spettacolo più conosciuti in Italia. Niccolò eredita dal padre, all’età di 18 anni, una quota della sua società, Arcobalenotre, che vede come seconda azionista di maggioranza la compagna di Lucio, Paola Perego.

Niccolò inizia così a lavorare nel mondo dello spettacolo, rappresentando molti volti noti dello star-system con l’agenzia del padre. Non solo, perché presto il figlio di Lucio Presta ha espanso il proprio lavoro, arrivando anche a lavorare come produttore. Il suo sogno nel cassetto è quello di produrre, un giorno, il Festival di Sanremo. Nell’ottobre 2018, Forbes ha inserito Niccolò Presta tra le personalità Under 30 più influenti in Italia.

Niccolò Presta: vita privata

Il 12 ottobre 2019, Niccolò Presta ha sposato la famosa ballerina di Amici Lorella Boccia. La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio in Kenya e al matrimonio erano presenti tantissimi volti noti dello spettacolo, anche se mancava Paola Perego, compagna del padre. Quest’assenza conferma le voci secondo cui, tra Niccolò e Paola, non scorra buon sangue e i rapporti siano ridotti all’osso.

Lo scorso aprile è arrivata una bellissima notizia per la coppia: Lorella e Niccolò hanno annunciato l’imminente arrivo del loro primo figlio tramite un post su Instagram.

