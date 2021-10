Fast & Furious – Hobbs & Shaw trama, cast e film della serie

Fast & Furious, arriva il nuovo capitolo dello spin-off dedicato alle avventure di Hobbs e Shaw: scopriamo tutto a riguardo.

Non accenna a fermarsi la saga di Fast & Furious, che conta giàmolti capitoli e si sta allargando anche con lo spin-off dedicato a Hobbs e Shaw, due dei più amati personaggi della saga centrale. Nel 2019 è uscito Fast & Furious – Hobbs & Shaw, il primo capitolo dello spin-off, che verrà seguito da un sequel: scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

LEGGI ANCHE: Villa Grande Berlusconi | dove si trova | Roma

Fast & Furious – Hobbs & Shaw 2: i dettagli

Il secondo capitolo dello spin-off è in lavorazione, ma ancora non si sa moltissimo a riguardo. Non sappiamo dettagli sulla trama, né sulla data di uscita: ciò che è certo è che ci saranno, ovviamente Jason Stata nei panni di Deckard Shaw e Dwayne Johnson in quelli di Luke Hobbs.

Proprio quest’ultimo ha dichiarato che non ci sarà nei prossimi capitoli di Fast & Furious, con il 10 e l’11 che sono praticamente stati confermati. Una scelta abbastanza logica, considerando che il percorso narrativo del personaggio è abbastanza esaurito. Ma Dwayne Johnson tornerà nei panni di Luke Hobbs, questo è certo.

LEGGI ANCHE: Viola come il mare | trama | Can Yaman e Francesca Chillemi

Fast & Furious: i film della saga

Il franchise di Fast & Furious è uno dei più longevi e ricchi del cinema, e non intende fermarsi. Il primo film della saga risale all’ormai lontano 2001 e recentemente è uscito il nono capitolo al cinema, mentre il dieci vedrà la luce nel 2023. Inoltre, nel 2019 ha visto la luce anche il primo spin-off, dedicato a Hobbs e Shaw.

Questa la lista completa dei film di Fast & Furious:

Fast and Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious – Solo parti originali (2009)

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2017)

Fast & Furious – Hobbs and Shaw (2019)

Fast & Furious 9 – The Fast Saga (2021)

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI