Tutta colpa del paradiso è un film di Francesco Nuti del 1985. Una commedia che lo vede al fianco di Ornella Muti. I due interpretano rispettivamente i ruoli di Romeo Casamonica e Celeste Rivelli. Per questa pellicola il regista, sceneggiatore e attore venne candidato ai David di Donatello e ottenne un Ciak d’oro come miglior attore protagonista.

Tutta colpa del paradiso, dove è stato girato

Tra i protagonisti della pellicola vi è senza dubbio la location. La maggior parte di Tutta colpa del paradiso è ambientata in Valle d’Aosta. Nello specifico Francesco Nuti e Ornella Muti si sono ritrovati nella Val d’Ayas.

La produzione ha fittato una tipica baita nei pressi di Champoluc, nel comune di Ayas. Alcune scene sono state girate presso la frazione Pellaud di Themes–Notre–Dame, mentre altre in esterna nel centro di Gressoney-Saint-Jean.

Trama e cast

Romeo Casamonica ha 30 anni e gli ultimi cinque li ha trascorsi in carcere per rapina a mano armata. Non c’è nessuno ad attenderlo all’esterno, con la moglie Gertrude, madre di suo figlio Lorenzo, che ha fatto ritorno in Germania senza il piccolo.

Romeo deve trovare suo figlio, adottato da una giovane coppia che vive in Val D’Aosta, in una baita chiamata Paradiso. Riesce a conquistare la fiducia della coppia, composta da Celeste e Alessandro. Romeo non rivela però la propria identità, neanche al figlio che inizia a conoscere finalmente. Si renderà conto di non poter dare di meglio al piccolo. Da vero genitore, sarà disposto a sacrificare la propria felicità per il suo bene.

Ecco il cast di Tutta colpa del paradiso

Francesco Nuti: Romeo Casamonica

Ornella Muti: Celeste Rivelli

Roberto Alpi: Alessandro Veronesi

Marco Vivio: il piccolo Lorenzo

Laura Betti: direttrice Istituto

Bobby Rhodes: Sonny

Novello Novelli: albergatore

Silvia Annichiarico: Wanda

Alice nella città, Tutta colpa del paradiso

Giovedì 21 ottobre Tutta colpa del paradiso sarà trasmesso durante il festival Alice nella città. Il film di Francesco Nuti sarò proposto alle ore 21.00 presso l’Auditorium della Conciliazione. Una proiezione speciale, dal momento che la pellicola è stata restaurata in 4K presso i laboratori della Laser Film.

