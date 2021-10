Julio Iglesias oggi | canzoni | anni

Julio Iglesias, ripercorriamo la carriera del grandissimo cantante spagnolo e vediamo cosa fa oggi.

Una vera e propria star mondiale del mondo della musica. Con trecento milioni di dischi venduto, Julio Iglesias è l’artista latino di maggior successo di sempre e, in assoluto, il cantante solista di maggior successo nella storia dell’Europa. Inoltre, è il settimo classificato nella vendita dei dischi della storia della musica. Dei dati che fotografano la grandezza del cantante spagnolo: ripercorriamo dunque la sua carriera, attraverso le sue canzoni principali.

Julio Iglesias: carriera e canzoni

Julio Iglesias nasce a Madrid nel 1943, appassionandosi da bambino al calcio e giocando anche nelle giovanili del Real Madrid come portiere. Nel 1963 però rimase vittima di un bruttissimo incidente stradale e la convalescenza durò ben un anno e mezzo, durante il quale inizia a scrivere le prime canzoni.

Presto passa dal calcio alla musica e si afferma come un’importante figura della musica mondiale. Il successo di Iglesias è pazzesco, tale da farlo diventare una vera e propria icona della musica. Il cantante spagnolo ha anche inciso delle importanti canzoni in italiano, come Manuela, Se mi lasci non vale, Sono un pirata non sono un signore e Se tornassi. Ciò gli è valso ovviamente una grande fama in Italia.

Julio Iglesias: vita privata

Oggi, Julio Iglesias ha 79 anni. Nella sua vita ha avuto tre figli dalla prima moglie, Isabel, e altri cinque dalla seconda moglie, Miranda. Particolarmente famoso è Enrique, secondo figlio di Julio, che ha seguito le orme del padre ed è diventato anche lui un cantante di assoluto successo, affermandosi come un punto di riferimento nella musica latina di oggi.

