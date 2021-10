Alfonso Signorini | compagno | età | patrimonio | stipendio | foto con i capelli

By

Alfonso Signorini. tutto sull’iconico volto della televisione italiana: età, patrimonio, vita privata.

Alfonso Signorini è una delle grandi icone della televisione italiana. È sicuramente un volto notissimo e conosciutissimo, nonché uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Scopriamo tutto su di lui e sulla sua vita privata.

Alfonso Signorini: vita privata

Alfonso Signorini ha 57 anni, compiuti lo scorso 7 aprile. Qualche anno fa, ha dovuto affrontare una dura malattia e lunga malattia, la leucemia mieloide, da cui sta guarendo con un percorso non semplice e con delle cure specifiche.

Alfonso Signorini è dichiaratamente omosessuale, ha fatto coming out con la sua famiglia a 34 anni, durante una colazione, e nonostante la paura, i suoi genitori hanno preso benissimo la notizia.

In passato, Alfonso Signorini è stato legato sentimentalmente a Paolo Galimberti, ex presidente di Confcommercio, mentre ora non si hanno notizie certe circa la situazione sentimentale del giornalista.

Alfonso Signorini: il patrimonio e le foto coi capelli

Ovviamente, non si sa con certezza quale sia lo stipendio percepito dal giornalista e a quanto ammontino i propri guadagni. Vista comunque la sua carriera di strepitoso successo, possiamo ipotizzare che il suo patrimonio sia abbastanza sostanzioso. Ciò che sappiamo, è che nella quinta edizione del GF Vip Signorini ha percepito tra i 40 e i 50.000 euro a puntata come compenso.

Tempo fa, ha destato moltissima curiosità uno scatto inedito di Alfonso Signorini, con i capelli e con i baffi. Un look abbastanza inedito e inusuale per il giornalista, che è ormai iconico con la sua testa calva e il suo volto senza barba. Eppure, in passato il suo aspetto era molto diverso e sembra difficile da credere a oggi.

