Chi è in nomination al Grande Fratello Vip | chi è uscito 1 novembre

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip | chi è uscito...

Tra litigi, discussioni e nomination, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Scopriamo chi è stato nominato l’1 novembre e chi è uscito dalla Casa

Lunedì 1 novembre è andata in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello VIP. Il pubblico ha scelto chi salvare tra Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Ogni lunedì il più votato e quindi il preferito dal pubblico ha il potere di scegliere chi mandare in nomination nella puntata successivamente, in programma ogni venerdì.

Protagonista della puntata dell’1 novembre è stato Alex Belli che ha prima avuto un duro scontro con Gianmaria Antinolfi e Aldo Montano poi successivamente ha dovuto fronteggiare le critiche della moglie per il bacio a Soleil Sorge. Ospite della puntata Iva Zanicchi che ha teso uno scherzo a Giucas Casella e ha fatto una sorpresa all’amica Katia Ricciarelli.

Chi è il preferito dal pubblico

C’è poi stato il momento di svelare il verdetto del televoto. Il VIP più votato e quindi preferito dal pubblico è Carmen Russo. Quest’ultima ha deciso così di mandare in nomination Gianmaria Antinolfi salvando Francesca Cipriani.

Questo il risultato del televoto:

Carmen Russo 45%

Francesca Cipriani 29%

Gianmaria Antinolfi 26%

Una grande soddisfazione per Carmen Russo che supera l’ennesimo ostacolo vincendo il televoto e conquistando le preferenze del pubblico.

Chi è immune e chi in nomination

Sono sei i VIP immuni di questa settimana che non andranno al televoto scelti dagli stessi concorrenti. I Vip scelti sono Giucas Casella, Manila Nazzaro, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Alex Belli. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste di questa edizione, hanno scelto di rendere immune Francesca Cipriani.

I concorrenti sono chiamati in Super Led per esprimere la loro scelta e i VIP più nominati sono Sophie Codegoni e Jo Squillo. C’è però il meccanismo delle nomination piramidali che cambia tutto e decreta definitivamente i nominati per la puntata di venerdì 5 novembre. Ad andare al televoto saranno quindi:

Gianmaria Antinolfi

Nicola Pisu

Jo Squillo

Soleil Sorge

Gli eliminati del Grande Fratello Vip 2021

Questa la lista dei concorrenti già eliminati:

Tommaso Eletti

Andrea Casalino

Samy Youssef

Amedeo Goria

Raffaella Fico

Ainett Stephens

