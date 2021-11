The Old Man & the Gun: trama e cast del film con Robert Redford

The Old Man & the Gun: trama e cast del film con...

The Old Man & the Gun è un film del 2018 diretto da David Lowery, con protagonista l’attore Premio Oscar Robert Redford. La trama trae spunto dall’articolo omonimo scritto da David Grann, pubblicato sul New Yorker nel 2003.

The Old Man & the Gun: trama e cast

Il protagonista si chiama Forrest Tucker ed è un rapinatore di banche. La sua vita ruota intorno a questo, che è di fatto la sua unica attività ricorrente. Ha ormai 77 anni e alle spalle ben 16 evasioni. Una sorta di leggenda nell’ambiente, considerando come sia riuscito a venir fuori anche da strutture come San Quintino.

Fianco a fianco con due soci, continua a organizzare colpi a dir poco originali. Tutto si basa sul suo fascino e la sua capacità di restare calmo in qualsiasi situazione, anche la più complessa e delicata. Ha sempre anteposto l’uso del cervello a quello della forza bruta.

Non utilizza mai un’arma ma continua a far visita a numerose banche, venendone fuori con borse piene di dollari. D’un tratto, però, si ritrova nel mirino di un poliziotto. Questi ha deciso di occuparsi di lui.

Ecco il cast di The Old Man & the Gun:

Robert Redford: Forrest Tucker

Casey Affleck: detective John Hunt

Danny Glover: Teddy Green

Sissy Spacek: Jewel

Tika Sumpter: Maureen Hunt

Tom Waits: Waller

Elisabeth Moss: Dorothy

Ari Elizabeth Johnson: Abilene

Teagan Johnson: Tyler

Robert Longstreet: Stephen Beckley Jr.

Gene Jones: Mr. Owens

Isiah Whitlock Jr.: detective Gene Dentler

Keith Carradine: capitano Calder

John David Washington: tenente Kelley

La vera storia di Forrest Tucker

Il film con protagonista Robert Redford racconta la vera storia di un “ladro gentiluomo”, Forrest Tucker. La sceneggiatura è ispirata all’articolo pubblicato da David Grann nel 2003 sul New Yorker. Quando si parla di Tucker si fa riferimento a un uomo che ha trascorso la maggior parte della propria vita entrando e uscendo di prigione. La prima volta che è finito in carcere aveva appena 15 anni.

È deceduto nel 2004, all’età di 83 anni. Per ben 18 volte è evaso con successo. Altre 12, invece, lo hanno visto fallire. Un uomo affascinante che rapinava per vivere, apprezzato dall’opinione pubblica americana.

Un ruolo che sembrava scritto per Robert Redford, considerando anche la sua filmografia. Tra le tante fughe, la più famosa è senza dubbio quella del 1979. Al tempo riuscì a evadere da San Quintino con altri due complici. È riuscito a farsi beffa di uno dei penitenziari più famosi al mondo. Venne catturato dopo quattro anni, durante i quali mise a segno rapine per un valore di quattro milioni di dollari.

Riuscì a scappare dalle autorità durante un trasferimento ad Alcatraz e in seguito scrisse il libro (mai pubblicato): Alcatraz: The True Story. A 79 anni si è sposato per la terza volta (non si conosce l’identità delle prime due mogli). Nessuna delle consorti conosceva la sua vera attività. Venne catturato per l’ultima volta nel 2000 e condannato a 13 anni.

