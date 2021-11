Andrea Nicole Uomini e Donne uomo prima e dopo | foto

Milanese classe 1992, Andrea Nicole Conte è l’indiscussa protagonista del trono “giovani” di Uomini e Donne. Perché se ne parla? Perché, in passato, era un uomo. Ed è oggi la prima tronista transessuale del programma (in realtà il termine non è corretto: Andrea Nicole ha concluso il percorso di transizione nel 2014).

Chi è Andrea Nicole

Andrea Nicole è stata scelta da Maria De Filippi come tronista dell’edizione 2021-2022 di Uomini e Donne. Nata a Milano nel 1992, commessa in un negozio d’abbigliamento, è la prima partecipante del programma ad essere nata con un sesso diverso. Andrea Nicole era infatti un maschio, prima di iniziare quel percorso di transizione che nel 2014 l’ha condotta a cambiare sesso. La sua volontà di diventare donna, la ventinovenne milanese l’ha espressa quando aveva solo 15 anni.

Durante il programma ha raccontato d’aver sempre saputo d’essere una femmina. Sin da piccola, infatti, preferiva giochi femminili e amava giocare con le bambine. Tuttavia, è crescendo che ha preso coscienza che, quelli, non erano solo gusti: non si è mai sentita un uomo, Andrea Nicole, e ha deciso d’intraprendere un percorso di transizione non appena la sua età glielo ha consentito.

Com’era Andrea Nicole prima?

Com’era Andrea Nicole prima di cambiare sesso? A mostrarlo è stata lei stessa, portando in puntata una vecchia foto di classe così da poterla mostrare ad Alessandro (suo corteggiatore insieme a Ciprian). Nell’immagine, la tronista è poco più di un adolescente. “Mostrare la foto? Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane” ha spiegato al pubblico.

Andrea Nicole ha poi parlato di come i suoi genitori hanno reagito di fronte alla volontà di cambiare sesso. “Per loro è stato uno shock, una reazione comprensibile. Ho lasciato loro il tempo di metabolizzare, informarsi, pensarci. A 18 anni ho iniziato ufficialmente il percorso e hanno visto come la mia vita, il mio umore stava cambiando. Si sono resi conto che era la scelta giusta per me” ha spiegato. Da otto anni, Andrea è una donna. E ha cominciato ad amarsi.

